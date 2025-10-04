"내 원픽 이상원, 시즌 1은 박건욱"…'보플2' 한해리준 "동족 같아서 피했지만 결국" [인터뷰①]

≪이소정의 스타캐처≫

방송계 반짝거리는 유망 스타 캐치해서 소개

사진=브레이브 엔터테인먼트

사진=브레이브 엔터테인먼트

사진=브레이브 엔터테인먼트

사진=브레이브 엔터테인먼트

다크비의 메인 댄서 한해리준이 Mnet '보이즈 2 플래닛'을 통해 경험한 다양한 일화를 고백했다. 최근 강남구의 한 카페에서 인터뷰한 그는 2020년 데뷔해 6년 차를 맞이한 2004년생 아티스트다. 한림연예예술고등학교 실용무용과 12기를 수석으로 입학할 만큼 뛰어난 기량을 지녔으나, 데뷔 직후 코로나19라는 악재를 만나 제대로 연예 활동을 이어가지 못했다. 무대에 설 기회가 부족했던 그는 이후 꾸준히 경연 프로그램에 도전하며 독보적인 실력을 입증해왔다.2022년 Mnet '비 엠비셔스', 2023년 JTBC '피크타임'에 출연했고, 지난해에는 일본 합작 오디션 '리본'에서 최종 우승을 차지했다. 그러나 제작사 문제로 정식 데뷔가 무산되는 아픔을 겪었다. 이어 올해 '보이즈 2 플래닛'에 나와 탄탄한 퍼포먼스와 더불어 동료 박동규를 따뜻하게 챙기는 모습으로 시청자들에게 깊은 인상을 남겼다.프로그램 초반에는 분량을 거의 확보하지 못해 탈락 위기에 몰렸다. 48명까지 진출하는 1차 순위 발표식에서 47위로 간신히 살아남았고, 이후 이상원·쉬칭위·김준민·정현준과 함께한 'like JENNIE' 무대에서 리더를 맡아 팀을 안정적으로 이끌며 완성도 높은 무대를 선보였다. 활약에 힘입어 중간 순위 24위까지 상승했지만, 결국 최종 결과는 26위로 프로그램과 결별하게 됐다. 마지막 생존자로 남은 박동규는 "한해리준에게 무척 고맙다"며 눈물을 흘렸고, 두 사람은 함께 울며 끈끈한 우정을 보여줬다.'보이즈 2 플래닛'을 통해 뜻깊은 인연을 여럿 만들었다는 한해리준. 그에게 가장 기억에 남는 '원픽' 연습생을 꼽아달라고 요청하자 "너무 많아서 어렵다"고 망설이다가 이상원, 윤민, 박동규를 차례로 언급했다. 이어 "상원이 형과 리오 형의 첫인상을 보고 쉽게 친해지기 어려울 거라고 생각했다. 특히 상원이 형은 나와 결이 비슷하다고 느꼈다. 그래서 오히려 거리감이 있을 줄 알았는데, 막상 지내다 보니 너무 잘 맞았다"고 회상했다."예전에는 동족 성향이면 오히려 벽이 생길 줄 알았거든요. 그런데 상원이 형과 함께하면서 생각이 바뀌었습니다. 닮은 점이 많으니까 더 잘 통하더라요(웃음)."한해리준은 "윤민 형은 내가 좋아하는 보컬 스타일을 가졌다. 노래 실력도 뛰어나지만, 인성적으로도 배울 점이 많은 형"이라고 칭찬했다. 이어 "동규는 정말 아끼는 동생이다. 나이는 어리지만, 형 같은 면모가 있다. IST엔터테인먼트 연습생 중 리더를 맡는 만큼 성숙함이 느껴진다. 앞으로 더 성장해서 크게 성공할 것 같다. 멋진 친구다"라고 호평을 아끼지 않았다."대다수 연습생은 데뷔를 끝이라고 생각하는 경우가 많아요. 그만큼 데뷔가 간절하다는 뜻이기도 하죠. 그런데 동규는 달라요. 데뷔가 끝이 아니라는 걸 너무 잘 알고 있고, 성공이 쉽지 않다는 현실도 이해하고 있어요. 동규가 얼마나 스타성 있고 실력이 출중한지 알기에, 자신감을 잃지 않도록 늘 북돋아 주고 싶었습니다."'보이즈 플래닛' 시즌 1을 봤냐는 질문에 한해리준은 "출연 확정이 난 뒤 공부 차원에서 챙겨봤다"고 답했다. 이어 박건욱을 가장 인상 깊은 참가자로 꼽으며 "첫 무대에서 실력도 좋았지만, 자신감이 강렬하게 느껴졌다. 자기 확신이 있다 보니 무대를 즐길 줄 알았고, 보는 입장에서도 그게 전달됐다"고 설명했다.한해리준은 경력직 참가자들과도 쉽게 가까워졌다고 회상했다. 그는 "베리베리 형들과 예찬이, 준서 형, 서원이 형도 기억에 많이 남는다. 서바이벌이라 경쟁해야 했지만, 친분이 쌓인 덕분에 선의의 대결을 할 수 있었다"고 말했다. 그러면서 "확실히 오랫동안 무대에 선 분들은 달랐다. 프로다운 노련함이 있었다"고 덧붙였다.또한 그는 뉴이스트 백호가 강민에게 건넸던 '7년 차 조언' 장면도 언급했다. 한해리준은 "평소 부정적으로 생각하지 않으려는 성격인데, 그 장면을 보자마자 마음속 깊은 곳이 건드려지는 느낌이었다. 강민이 형이 울던 모습이 너무 공감됐고, 나라도 그 자리에 있었다면 눈물이 났을 것 같다. 마음이 아팠다"고 털어놨다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr