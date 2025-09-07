사진 = 최우식 인스타그램

사진 = 최우식 인스타그램

사진 = 최우식 인스타그램

최우식이 체크 셔츠 차림으로 커피 트럭 앞에서 브이 포즈를 취하며 환한 미소를 남겼다.최우식은 자신의 인스타그램에 "늘품 감사합니다"라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.사진에서는 최우식이 우드 톤 인테리어의 카페 공간에서 스마트폰으로 셀피를 촬영하며 드링크 컵을 들어 올리고 있다. 최우식은 잔잔한 체크 패턴 셔츠에 네이비 슬랙스를 매치하고 메탈 스트랩의 사각 시계를 착용해 단정한 무드를 완성했다.또 다른 컷에서는 최우식이 촬영장 앞 커피 트럭 정면에서 두 손 브이 포즈를 취하고 서 있으며 상단 배너에는 캐릭터 포스터와 함께 "오늘 커피는 김우주 팀장님이 쏜대요!"라는 문구가 걸려 현장 분위기를 드러낸다. 다른 컷에서 최우식은 트럭 옆 포스터 앞에서 같은 포즈를 취해 팬들의 응원에 화답했고 보랏빛 하트와 메시지가 담긴 장식물이 응원 이벤트의 온기를 더한다.이를 본 팬들은 "오빠 사랑해요" "늘 응원합니다" "너무 귀여워" "화이팅" "잘생겼어" "멋져요" 등의 댓글을 남겼다.한편 1990년생인 최우식은 35세로 하반기 방영 예정인 SBS 새 드라마 '우주메리미' 출연을 확정해 기대감을 자아냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr