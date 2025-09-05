이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김영철 오리지널' 캡처

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '김영철 오리지널' 캡처

개그맨 김영철이 마비성 장폐색 투병 후 또 다른 합병증을 겪고 있다고 최초로 밝혔다.그는 "살이 5kg 빠졌는데, 병원에서 살을 찌워야 회복이 된다고 하더라"며 최근 건강 상태를 솔직하게 전했다.5일 김영철은 자신의 채널 '김영철 오리지널'에 "건강 적신호 김영철 술자리 회식에서 무슨 일이?"라는 제목의 영상을 공개했다.공개된 영상에서 김영철은 "마비성 장폐색을 겪고 난 후에 병이 하나 더 생겼다. 귀가 덜거덕거린다"며 합병증이 생겼다고 고백했다. 병명은 '이관개방증'이라고.그는 "이석증이나 이명이 아니고, 살이 급격히 빠지면서 생긴 이관개방증이라고 한다. 방법은단 하나, 살을 다시 찌우는 것"고 전했다. 김영철은 "병원에서 81kg까지 체중을 회복하면 정상으로 돌아온다고 했다"고 덧붙였다.김영철은 "살을 더 이상 찌울 수 없다. 제 인생의 리즈라고 했기 때문에"고 웃음을 보이면서도, 현실적인 회복 방법을 받아들이는 모습을 보였다.영상을 본 누리꾼들은 "빠른 회복 바랍니다", "건강이 최우선이다", "살을 다시 찌우셔야 하다니, 응원합니다" 등 응원의 메시지를 남겼다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr