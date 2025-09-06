공명 / 사진제공=넷플릭스

'고백의 역사' 공명이 즐거웠던 촬영 현장을 회상했다.최근 서울 소격동의 한 카페에서 넷플릭스 영화 '고백의 역사'에 출연한 배우 공명을 만났다.'고백의 역사'는 1998년, 열아홉 소녀 박세리(신은수 분)가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중 전학생 한윤석(공명 분)과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스. 공명은 서울에서 온 사연 있는 전학생 한윤석 역을 맡았다.공명은 "첫 번째로는 귀엽고 사랑스러운 작품이었기 때문이다. 또 청춘 로맨스 작품이 원작 없는 오리지널로 나온 게 오랜만이기도 했다. 내가 보고 싶었던 장르인데, 내가 그 장르를 할 수 있다고 하니 더 하고 싶었다"고 출연 이유를 밝혔다. 이어 "윤석이라는 캐릭터를 통해 지금의 나로서 청춘의 모습을 보여줄 수 있을 거라고 생각해서 잘 맞겠다 싶었다. 딱 보고 무조건 하겠다고 생각했다"고 말했다.배우들 사이에서 공명은 맏이이자 선배 역할을 했다. 그는 "전작들에 비해 제가 맏이고 가장 선배인 현장이었다. 전작들의 선배들 모습이 떠올랐다. 내가 '선배님들이 만들어주셨던 환경, 분위기 속에서 연기했구나' 깨닫는 시간이었다. 이번 현장에서 나는 어떻게 하면 좋을지, 어떻게 이끌어갈지 생각했다. 그런 것들을 고민하며 현장에서 친구들과 어울리려고 노력했다"고 전했다. 이어 "처음에는 부담감도 있었지만 많이 배울 수 있었던 현장이었다"고 회상했다.공명은 현장에서 후배들을 이끄는 선배 역할을 했지만 '젊은 꼰대'는 아니었다는 항변이다. 그는 "저도 또래들끼리 촬영했을 더 즐겁고 재밌게 떠들던 기억이 있다. 그런 부분에서 현장이 조금 어수선하다 싶으면 '얘들아…' 그랬다"며 웃었다. 이어 "단체신도 많지 않나. 더 집중해서 촬영하자는 의미로 (들뜬 분위기를) 살짝 눌러주기도 했다. 그렇다고 '야, 너! 집중해' 이렇게 하진 않았다. 같이 어울리려고 했다"며 웃음을 자아냈다.'고백의 역사'는 지난 8월 29일 넷플릭스에서 공개됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr