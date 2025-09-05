사진제공=MBC

사진제공=MBC

2020년 이혼한 배우 안재현이 31개월 아이를 안고 있는 모습이 포착됐다.5일 방송되는 MBC 예능 '나 혼자 산다'에서는 16년 지기 친구 가족의 집을 방문한 안재현의 모습이 공개된다.안재현은 운동으로 좋아진 체력을 뽐내며 31개월 서핑 천재 아이와 오붓한 시간을 보낸다. 어색하게 인사를 나눴던 첫 만남 때와 달리 자신의 품에 폭 안기는 아이의 모습에 안재현은 "우리 친해졌구나"라며 감격한다.이에 안재현은 아이의 입맛에 맞춘 요리를 해주겠다고 나선다. 아이와 손을 잡고 단둘이 마트로 향하는 동안 안재현은 연신 삼촌 미소를 감추지 못한다. 그는 "내 손을 잡고 같이 가 준 것만으로도 너무 행복했어요"라며 미소 짓는다.아이를 위해 요리 실력을 발휘하던 안재현은 배고픔과 인내심의 한계에 이른 아이의 신호에 당황한다. 속도를 높여 완성한 '재현 삼촌표 요리'의 정체가 무엇일지, 기다림 끝에 맛을 본 아이의 반응은 어떨지 관심이 쏠린다.'나 혼자 산다'는 이날 오후 11시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr