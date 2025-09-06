텐아시아 DB

냉장고를 부탁해

배우 김영광이 10년 만에 '냉장고를 부탁해'에 돌아온다.오는 7일 방송되는 JTBC '냉장고를 부탁해'에는 김영광이 10년 만에 다시 출연해 한층 업그레이드된 매력을 선보인다.이날 방송에서는 내향형인 김영광은 특유의 수줍음을 드러낸다. 그는 본격 토크에 앞서 "제가 재밌는 스타일이 아니라 걱정된다"며 우려를 표한다. 이에 윤남노는 "옆모습만 봐도 멋있다"며 감탄하고, 박은영은 "얼굴만 봐도 재밌다", "키가 너무 커 누가 늘려 놓은 것 같다"며 외모와 피지컬을 극찬한다. 이영애 역시 "나도 김영광 배우와 비슷한 성격이다"라며 과거 수줍은 성격 때문에 토크 프로그램에서 하차한 일화를 공개해 관심을 모은다.10년 만에 다시 만난 김영광과 최현석의 재회도 관전 포인트다. 최현석은 과거 김영광과 찍은 사진을 보고 "김영광은 지금도 태양처럼 빛나는데, 나는 누가 파먹은 초승달이 됐다"며 웃픈 한탄을 내뱉는다. 하지만 이내 사진 속 자신을 보며 "저 때는 셔츠만 입어도 멋있었다", "원래 우리 190cm들은 그렇다"며 특유의 허세를 드러내자, 김풍이 "너무 재수 없다"고 팩폭하며 너스레를 떨었다.이어 김영광이 볼거리가 가득한 냉장고를 공개해 시선을 사로잡는다. "10년 전보다 재료가 적어진 것 같다"고 걱정하던 그의 말과 달리, 냉장고 속에는 마트급 대용량 식재료가 끊임없이 쏟아져 나온다. 이를 본 안정환이 "왜 이렇게 대용량이 많냐"고 묻자, 김영광은 "누가 몸에 좋다고 해서 사두었다", "저 재료는 사실 기억이 잘 안 난다"며 4차원 매력을 발산한다. 특히 '냉부' 사상 최초 공개되는 식재료를 발견한 김성주가 "이건 밤에 보면 무섭겠다"라고 놀랐다고 해, 그 재료가 무엇일지 더욱 궁금해진다.김영광의 다채로운 냉장고는 오는 7일 밤 9시, JTBC '냉장고를 부탁해'에서 만나볼 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr