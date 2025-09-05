박나래/ 사진=텐아시아 DB

사진제공=MBC

박나래가 지난 4월 금품을 도난 당한 55억 원대 자택을 또 공개한다. 그는 낮에는 농부로, 밤에는 황후로 반전 넘치는 일상을 보여준다고 해 이목이 쏠린다.5일 방송되는 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’에서는 박나래의 자기애 충만한 일상이 공개된다.공개된 사진 속에는 박나래가 정원 관리에 나선 모습이 담겼다. 온갖 먼지와 낙엽으로 뒤덮인 야외 욕조와 여기저기 떨어진 감으로 엉망이 된 정원 상태에 박나래는 탄식한다.빗자루와 수세미 등 각종 청소 도구를 활용해 정리를 시작한 박나래는 “전현무 오빠나 부를 걸. 이거 봤으면 절대 주택이야기 안 했을 텐데”라며 ‘전원 주택 살이’의 절망편을 예고해 웃음을 유발한다.정원 관리에 이어 박나래는 녹이 슨 ‘솥뚜껑 심폐 소생’에 나선다. 땀을 뻘뻘 흘린 박나래는 마당 물청소를 하면서 ‘쾌녀 나래’를 소환해 폭소를 유발한다그런가 하면 박나래가 ‘쾌녀 농부룩’을 벗어던지고 황후로 변신한 모습도 포착됐다. 박나래이기에 소화 가능한 파격적인 패션이 눈길을 모은 가운데, 그는 “또 다른 내가 나오는 게 너무 좋아”라며 자신의 변신에 흠뻑 취한다.자신감 넘치는 워킹으로 단골 바에 입성한 박나래는 집에서와 180도 다른 낭만의 밤을 보낸다고 해 기대가 쏠린다.농부와 황후를 오가는 박나래의 모습은 이날 오후 11시 10분 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr