조여정 / 사진제공=에이투지엔터테인먼트, 소니픽쳐스

조여정이 '살인자 리포트' 홍보 차 출연한 '빠더너스'에서 선보인 상황극으로 호평을 받은 데 대해 기쁜 마음을 표했다.4일 서울 소격동의 한 카페에서 영화 '살인자 리포트'에 출연한 배우 조여정을 만났다.'살인자 리포트'는 특종에 목마른 베테랑 기자 선주(조여정 분)에게 정신과 의사 영훈(정성일 분)이 연쇄살인을 고백하는 인터뷰를 요청하면서 벌어지는 이야기. 조여정은 살인자의 인터뷰 요청에 응한 사회부 기자 백선주 역을 맡았다.조여정은 최근 영화 홍보 차 유튜브 채널 '빠더너스'에 출연했다. 그는 "감독님과 정성일 오빠가 팬이더라. 문상훈 배우를 좋아한다. 그래서 나가자고 했다. 아시겠지만 대본을 100% 외우지는 못하고, 앞에 프롬프터를 보면서 했다"고 비하인드를 밝혔다.특히 실제인지 대본인지 헷갈리게 하는 실감 나는 상황극 연기가 폭소를 자아낸다며 시청자들에게 호응을 얻고 있다. 짓궂은 농담을 아무렇지 않게 하더니 이내 민망해하다가 다시 또 상황극에 돌입하는 모습이 실제인지 연기인지 모르겠다는 것.조여정은 "한 문장 한 문장 연기하는데 정신이 없었다. 배우들은 숙지해서 연기하는 사람들인데 숙지 없이 순간 읽어서 연기해야 하니까 정신이 없었다. 그래서 할 때는 웃긴 줄도 몰랐다"고 말했다. 이어 "코미디는 진지하게 해야 하지 않나. 진지하게 진심으로 연기하니까 인지를 못 한 거다. 대사도 많은데 눈으로 보면서 정신없이 연기해서 찍을 때는 인지 못 했다"고 전했다. 또한 "업로드하니 '이게 이렇게 웃긴 거였냐. 어떡하나. 너무 열심히 한다'고 했다"며 웃었다. 그러면서 "댓글을 잘 못 보는데 이번에는 댓글을 봤다. 데뷔한 이래로 이렇게 연기 칭찬을 많이 받은 적이 없었다. '이렇게 연기 칭찬을 해주시나. 칸이 어떻고 오스카가 어떻고 하시는데 '여기서 그 얘기를 한다고? 그 정도인가' 싶더라"며 폭소케 했다.조여정은 "캐릭터를 그렇게 잡아주셔서 감사하다. 그 팀이 코미디 천재들이다"며 감사를 표했다. 이어 "연기가 아닌 것 같다고 해주시니 감사하다. 누가 필모그래피에 넣으라고 하더라. 세상에, 필모에 넣으라니"라며 "사람이 칭찬을 받으면 신난단 말이다"라고 말해 웃음을 안겼다.'살인자 리포트'는 오는 5일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr