그룹 앤팀/사진제공=하이브 레이블즈

그룹 앤팀이 내달 국내 데뷔를 확정했다. 일본에서 밀리언셀러를 달성한 뒤 본격적으로 K팝 무대에 오른다.앤팀(의주, 후마, 케이, 니콜라스, 유마, 조, 하루아, 타키, 마키)은 지난 3일 일본 도쿄에서 열린 결성 3주년 기념 이벤트 '앤팀 3rd Anniversary '緣 DAY''에서 "오는 10월 28일 한국 미니 1집 'Back to Life'를 발매한다"고 발표했다. 일본 원곡의 한국어 버전으로 국내 음악방송에 출연한 적은 있었지만 정식 한국 앨범 활동은 이번이 처음이다.앤팀은 "팬덤 루네의 응원 덕분에 여기까지 올 수 있었다. 한국 데뷔를 계기로 더 넓은 세상으로 나아가고 싶다. 멋진 모습을 보여드리기 위해 열심히 준비 중이니 앞으로도 많은 응원 부탁드린다"고 전했다.소속사 YX 레이블즈는 "한국 데뷔 앨범 'Back to Life'는 아홉 멤버가 걸어온 3년의 여정과 새로운 도약을 담은 작품"이라며 "하이브의 글로벌 DNA를 기반으로 한 앤팀의 음악적 색채와 성장 스토리를 보여줄 것"이라고 설명했다.앤팀은 지난 4월 발매한 세 번째 싱글 'Go in Blind'로 누적 출하량 100만 장을 돌파해 일본레코드협회로부터 첫 밀리언 인증을 받았다. 이어 5월부터 두 달간 진행한 첫 아시아 투어에서는 약 10만 명의 관객을 동원했다.최근 서울 잠실실내체육관에서 열린 단독 콘서트는 예매 시작과 동시에 전석이 매진됐고 추가로 오픈된 시야 제한석까지 완판됐다. 앤팀은 오는 10월 25~26일 일본 사이타마 슈퍼 아레나에서 앙코르 공연을 열고 아시아 투어의 피날레를 장식한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr