텐아시아 DB

사진 제공｜KBS 2TV

KBS2 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’의 김윤지 딸 엘라의 돌잔치를 공개한다.오늘(3일) 방송되는 ‘슈퍼맨이 돌아왔다’ 588회는 ‘까꿍까꿍~ 우리 아기!’ 편으로, 3MC 박수홍, 최지우, 안영미와 슈퍼맨 심형탁, 슈퍼맘 김윤지가 함께한다.이날 김윤지의 딸 엘라의 돌잔치가 열리는 가운데, 돌잡이 도중 초유의 사태가 벌어진다. 돌잡이 상에는 마이크, 청진기, 연필, 골프공 등이 올라갔는데, 엄마 김윤지는 "제가 학업에 대한 미련이 조금 남아서 연필을 잡았으면 좋겠다"고 밝힌다. 아빠 최우성은 "골프 선수를 시키고 싶다. 골프공을 잡았으면 좋겠다"라고 밝히는 등 가족 구성원 모두가 각기 다른 희망사항을 고백한다.이때 엘라가 돌잡이상에 관심을 보이며 단숨에 눈길을 사로잡는다. 엘라는 앞에 놓인 물건들을 이것저것 번갈아 만져보며 가족들의 애간장을 녹이더니 고사리손으로 물건 하나를 야무지게 집어 든다.갑자기 '청진기'를 뽑길 바랐던 엘라의 친할머니 국악인 김영임이 "한 번만 다시 하면 안 될까요?"라고 애원, 돌잡이 사상 초유의 '다시 잡기'로 이어지며 주변 모두를 빵 터지게 만든다고. 엘라는 과연 돌잡이에서 무엇을 잡았을까.그런가 하면, 엘라의 돌잔치를 위해 배우 선우용여부터 축구선수 지동원 등 반가운 얼굴들이 자리를 빛낸다. 더욱이 친할아버지인 이상해의 동료인 개그맨 최병서, 이용식, 김학래 등도 참석해 유쾌한 존재감을 뽐내는데, 이를 본 안영미가 "엘라 돌잔치가 희극인 모임 같아요"라고 말하기도. 엘라의 첫 번째 생일을 축하하기 위해 엄마 김윤지의 깜짝 무대도 펼쳐진다고 해 오늘(3일) 방송되는 '슈돌' 본 방송에 기대감이 고조된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr