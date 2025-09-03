녹화 불참했다더니…연우진, 결국 하차설 터졌다 "촬영 너무 힘들어서" ('뚜벅이 맛총사')

/ 사진 제공 = 채널S, SK브로드밴드 '뚜벅이 맛총사'

'뚜벅이 맛총사'가 두 번째 여행지 입성부터 연우진의 돌연 하차 소식을 선언해 충격을 자아냈다.채널S와 SK브로드밴드 공동 제작 '뚜벅이 맛총사'에서는 일본 후쿠오카를 배경으로 다시 한번 예측 불허의 미식 여정이 펼쳐진다. 푸른 바다와 다채로운 먹거리로 '미식의 도시'라 불리는 후쿠오카에서 세 사람은 웃음 대신 진땀을 흘리며 살벌한 긴장 속에 빠져든다.후쿠오카로 향하는 비행기 안에는 권율과 이정신만이 모습을 드러내며 시작부터 의문을 자아낸다. 이에 대해 권율은 "피렌체 촬영이 너무 힘들어서 연우진이 하차했다"라고 충격적인 소식을 전한다. 그러자 이정신은 "이제 '뚜벅이 이총사'다"라며 폭탄 발언을 덧붙인다. 심지어 권율은 "다음 여행지에서는 저나 정신이 둘 중에 한 사람이 빠질 수도 있다"라며 극한 서바이벌 모드에 돌입해 긴장감을 높인다.하지만 진짜 반전은 따로 있었다. 세 사람 중 가장 먼저 후쿠오카 땅을 밟은 이는 다름 아닌 연우진이었던 것이다. 그는 카메라를 향해 "연우진의 '뚜벅이 맛총사'입니다"라며 인사를 건넨 뒤, "저만 살아남았다. 이 프로그램은 서바이벌이다"라며 숨겨둔 야망을 드러낸다. 이 사실도 모른 채 "우진이 없으니까 훨씬 편하다"라던 권율과 이정신은 이내 실제로 연우진과 마주치며 리얼 동공지진을 일으킨다.한편 세 사람은 후쿠오카에서 '한국인 없는 진짜 로컬 맛집 찾기'라는 불가능에 가까운 미션에 도전한다. 후쿠오카는 2025년 상반기 한국인이 가장 많이 찾은 여행지로 꼽힌 만큼, 어디를 가도 한국인 관광객과 마주칠 수밖에 없다. 검색창을 열면 줄줄이 쏟아지는 '한국인 리뷰' 속에 세 사람은 "후쿠오카에서 로컬 맛집 찾기는 거의 불가능하다"라며 탄식한다. 이후 우여곡절 끝에 돈코츠 라멘으로 첫 끼니를 해결하지만 기쁨도 잠시, 휴대폰을 붙든 권율의 표정이 굳어지며 의미심장한 한마디가 터져 나온다.9월 4일 목요일 밤 9시 20분 채널S '뚜벅이 맛총사'에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr