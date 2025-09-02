사진=SBS '섬총각 영웅'

'섬총각영웅' 임영웅이 결혼 생각을 솔직하게 털어놨다.2일 방송된 SBS 예능 프로그램 '섬총각 영웅'에서는 임영웅과 절친 이이경, 임태훈, 궤도의 '무계획 섬마을 라이프' 두 번째 이야기가 공개됐다.이날 임영웅은 임영웅 첫 낚시에 도전했다. 첫 입질에 각시 볼락을 낚은 그는 볼락 2마리로 '1타 2피'를 해내며 눈길을 끌었다. 임영웅은 "이제 조난당해도 살 수 있을 것"이라고 자신감을 드러내 웃음을 자아냈다.저녁 식사 시간, 임영웅은 "힘든 생각이 안 든다. 너무 좋으니까"라며 섬 생활에 만족한 모습을 보였다. 이어 무반주 평상 라이브로 '들꽃이 될게요', '온기'를 선보여 박수를 받았다.식사를 마친 네 남자는 진솔한 이야기를 나눴다. 최근 결혼 생각에 급한 이이경은 "영웅이는 결혼 생각 없냐?"고 물었다. 임영웅은 "결혼 생각 있다. 대신 좀 늦게"라고 답했다.임영웅은 "나도 원래 계획이었다면, 옛날이었다면 '한 서른다섯이면 결혼해야지'라는 느낌이었는데, 지금 35세가 됐는데 결혼 생각이 전혀 없다"고 이야기했다.이에 기혼자인 임태훈은 "결혼하면 좋은 점도 많다. 두 사람의 인생이 합쳐진 거잖아"라며 조언했다. 그 모습에 이이경은 "영웅인 부럽지 않아? 난 부럽다. 마음이 급해진다"며 조급한 모습을 보였다. 임영웅의 "부럽다"는 공감에 궤도는 "결혼은 다 때가 있다"고 말했다.임영웅이 '사랑아 왜 도망가'를 선창하자 이이경이 듀엣을 이뤄 함께 노래를 불렀다. 이이경이 고마움을 드러내자, 임영웅은 "내 노래를 해줘서 감사하다"며 특급 매너를 보였다.이이경이 네 사람의 모임 이름을 정해달라고 하자, 임영웅은 "섬타는 사이"라며 작명 센스를 드러냈다. 그는 "요즘 가사 쓰니까, 이런 거 잘 떠오르나봐"라며 셀프 칭찬해 웃음을 선사했다.단톡방 오픈과 동시에 임태훈은 가장 먼저 "사랑해"라고 메시지를 남겼다. 임영웅은 "첫 마디 진짜 멋있다"면서 "평소 사람들은 이런 말을 가볍게라도 잘 못한다. 보통 남자들은 더 그렇다. '사랑해' '고마워' '그립다' 이런 말을 잘 못한다"고 말했다.그러면서 "나도 돌아보니까 이런 말을 잘 못한다. 잘 못하고 산 것 같다. 공교롭게도 이번 타이틀곡이 그런 곡이다. '순간을 영원처럼'"이라며 "그런 생각이 엄청 빠져있는 시기다. 왜 나는 알면서도 그런 말을 못 할까 싶다"고 털어놨다."'사랑해'라고 먼저 얘기한 게 진짜 너무 멋있다"는 임영웅의 말에 네 남자는 "사랑해"라는 말을 주거니 받거니 했다. 궤도는 "내가 좋아하는 과학자 칼 세이건이 '이 외로운 우주에서 외로움을 버티는 방법은 오직 사랑뿐이다'라고 말했다"면서 임영웅의 말을 더욱 빛냈고, 이들은 사랑 표현을 약속하며 훈훈한 우정을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr