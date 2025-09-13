사진=C9엔터테인먼트

사진=C9엔터테인먼트

사진=C9엔터테인먼트

사진=C9엔터테인먼트

사진=C9엔터테인먼트

워너원으로 큰 인기를 끌며 배진영을 센터로 내세웠던 만큼 CIX는 대중에게 '배진영 그룹'으로 알려져 왔다. 배진영 탈퇴 후 어떤 수식어를 듣고 싶냐는 질문에 막내 현석이 이렇게 말했다. 그는 "사실 '배진영 그룹'이라는 수식어는 너무 옛날 얘기다. 그걸 대신할 새로운 명칭을 찾기보다는, 그룹 활동을 열심히 하면서 자연스럽게 대중에게 인정받고 싶다. 그러면 충분히 행복할 거다"라고 미소 지었다.지난 2일 서울 중랑구 면목동의 한 카페에서 CIX는 여덟 번째 EP 앨범 'GO Chapter 1 : GO Together' 발매 기념 인터뷰를 열었다. 2019년 7월 데뷔 후 6년 만에 처음으로 마련한 자리였다. 대다수 기획사 소속 아이돌은 데뷔 7년 차에 재계약 시즌을 맞는다. 이 시기 팀 분열이나 해체가 일어나곤 해 '마의 7년 차 징크스'라고 불린다. CIX 또한 올해로 7년 차를 맞았지만, 오히려 견고하고 단단한 팀워크를 보여주며 눈길을 끌었다.CIX는 C9엔터테인먼트 연습생으로 '프로듀스 101 시즌2''에 출연해 워너원으로 데뷔한 배진영이 그룹 활동을 마친 뒤, 원소속사에서 새롭게 결성한 5인조 그룹이다. 윤하, 이석훈 등 솔로 아티스트로 알려진 회사에서 배진영을 중심으로 처음 보이그룹 기획에 도전했다. 그만큼 데뷔 초부터 '배진영 그룹'이라는 인식이 강했다. 그러나 배진영은 지난해 8월, 계약 만료와 동행을 마무리 지은 뒤 팀을 탈퇴했다.이후 그룹의 향방에 관심이 쏠렸다. 해체 가능성부터 새 멤버 영입 여부까지 다양한 추측이 나왔다. 그런 가운데 CIX는 4인조 체제로 개편했다. 멤버들은 그룹 색깔을 강화하며 올해 1월 미니 7집 'THUNDER FEVER'로 새로운 시작을 알렸고, 8개월간 준비 끝에 이번 8집으로 돌아왔다.새 앨범을 위해 어떤 변화를 줬을까. YG와 큐브 엔터테인먼트를 거쳐 약 10년간 연습생 생활을 이어오다 CIX 메인 보컬로 데뷔한 승훈은 "'뭉쳐야 찬다'에 출연하며 축구를 열심히 한 탓에 피부가 많이 탔다. 이왕 탄 김에 색다른 이미지를 보여주고 싶어 태닝을 두 번 더 했다. "고 말했다. 이어 "헤어스타일도 짧게 잘라 새로운 느낌을 강조하고 싶었다"고 덧붙였다.YG엔터테인먼트 연습생 출신으로 '믹스나인' 최종 데뷔 조에 들었으나 무산되는 아픔을 겪었던 BX는 CIX의 맏형이자 리더다. 그는 "살면서 운동을 해본 적이 없었다. 이번 컴백을 준비하면서 처음으로 운동했다. 지금이 살면서 가장 몸이 좋은 시기다"라며 웃어 보였다.187cm 장신이자 보컬·랩·댄스를 모두 소화하는 '올라운더' 막내 현석은 "느낌이나 표정 연기에 중점을 뒀다"고 했다. 자사고 출신으로 스마트한 이미지가 강한 용희는 "콘셉트인 '천국' 하면 직관적으로 천사가 떠올라서 머리를 밝게 염색하고 근육을 키웠다"고 설명했다.CIX는 데뷔 초부터 '연옥'을 중심으로 한 세계관을 이어왔다. 미니 8집에 관해 BX는 "그간 지옥을 지나 연옥에 머물렀다면, 이제는 천국으로 향하는 이야기를 담았다. 우리의 궁극적인 스토리는 사랑의 본질에 대한 끝없는 궁금증과 고민이다. 그 과정에서 절규하고 힘들어하기도 했지만, 이번 앨범에선 천국으로 향하며 간절히 바라던 구원에 대한 응답을 마침내 받는 내용을 담았다"고 밝혔다.티저 이미지에서 CIX는 멤버 전원이 상의를 탈의하며 파격적인 콘셉트를 선보였다. 현석은 "대놓고 섹시한 느낌을 내려고 한 건 아니다. 날개가 이번 콘셉트의 중요한 상징이라 그걸 강조하다 보니 자연스럽게 탈의하게 됐다. 또 멤버 모두가 20대 중후반이 된 만큼, 전보다 과감하고 성숙해진 모습을 보여드리고 싶었다"고 말했다.BX는 "원래 옷을 벗을 생각이 없었다. 멤버 중 나만 나시를 입기로 계획됐다. 그래서 팔만 키우기 위해 운동했다. 그런데 PT를 받다 보니 예상보다 몸이 빨리 좋아졌다. 그러다 회사에서 '그냥 너도 탈의하는 게 어떻겠냐'고 제안했다. 처음엔 망설였지만, 다 같이 하는 게 콘셉트에 더 어울릴 것 같아 열심히 준비했다"고 너스레를 떨었다.이번 활동을 계기로 난생처음 운동했다는 BX는 운동의 즐거움을 조금씩 느끼고 있다고 했다. 그는 "요즘은 예전보다 흥미가 떨어지긴 했지만, 내겐 이 정도의 호감이 생긴 것만으로도 큰 변화다. 근력 운동보다는 러닝에 빠져 있다. 최대 7km까지 뛰어봤다"라고 고백했다.CIX의 여덟 번째 EP 'GO Chapter 1 : GO Together'는 8일 공개돼 각종 온라인 음원 사이트를 통해 감상할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr