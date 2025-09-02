유재필/ 사진= 숏드라마 플랫폼 비글루 '연: 그날 밤, 종이 되다' 화면 캡처

방송인 유재필이 첫 사극 도전을 성공적으로 마쳤다.숏드라마 플랫폼 비글루(Vigloo)의 신작 '연: 그날 밤, 종이 되다'는 사랑을 되찾기 위해 스스로 '종'이 되기를 자처한 남자 하연우의 복수극이자 운명적 로맨스를 그린 감성 숏폼 드라마다.유재필은 극 중에서 하연우가 복수를 위해 무너뜨리고자 하는 '벽'가문의 하인 '꾀돌이' 역을 맡았다. 그는 "어디 신참 주제에 대감마님 침소에 청소하러 드는 겨?"라는 대사를 사극에 딱 맞는 톤으로 살리며 첫 등장부터 강렬한 인상을 남겼다.첫 사극 도전에 나선 유재필은 개성 넘치는 연기와 안정적인 캐릭터 소화력으로 극의 재미와 몰입을 동시에 끌어냈다. 특히 씬 스틸러로서 활약하며 극에 긴장감을 더해 독보적인 존재감을 확실히 각인시켰다. 주요 반전 포인트 역시 유재필을 통해 전개되며 숏폼 드라마 특유의 빠른 전개 속에서 풍부한 표정과 감정 표현으로 시청자들이 눈을 뗄 수 없게 만들었다.유재필은 '나의 해리에게', '나미브', '사계의 봄', '당신의 맛' 등 여러 작품에 특별출연하며 배우로서의 가능성을 입증해 왔다. 또한 유쾌한 매력을 바탕으로 MC는 물론, 가수 활동까지 확장하며 다방면에서 두각을 드러냈다. 연기와 예능, 음악을 자유롭게 넘나드는 유재필의 향후 행보에 이목이 집중된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr