사진=웨이크원

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 컴백과 동시에 '6연속 밀리언셀러'에 등극했다. 앞서 올해 말이나 내년 초 계약 만료설이 불거지자 "확정된 것은 없다"며 "논의 중"이라고 밝혔다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)이 지난 1일 발매한 정규 1 '네버 세이 네버(NEVER SAY NEVER)'는 컴백 당일에만 110만 장 이상이 팔리며 '밀리언셀러' 기록을 추가했다.이로써 제로베이스원은 데뷔 앨범부터 6개 앨범을 연속해 '밀리언셀러' 반열에 올린 K-팝 최초의 그룹으로서 또 하나의 역사를 작성했다. 특히 제로베이스원은 한터차트 기준, 앨범 누적 판매량 900만 장 이상을 기록한 5세대 최초의 K-팝 그룹이자, 최근 2년 안에 900만 장을 제일 빠르게 달성한 K-팝 그룹으로도 이름을 올렸다.해외 음반 차트 역시 심상치 않다. '네버 세이 네버'는 월드와이드 아이튠즈 앨범 차트 5위, 미국 아이튠즈 톱 K팝 앨범 차트 5위, 유러피언 아이튠즈 앨범 차트 7위에 진입했으며 체코, 카타르, 러시아, 베트남 등 아이튠즈 '톱 앨범' 차트 1위를 차지해 글로벌 시장 내 제로베이스원의 폭발적인 글로벌 인기를 실감케 했다.국내외 음원 차트 성적도 괄목할 만하다. '네버 세이 네버'에 수록된 전곡이 멜론 HOT100에 진입한 가운데, TOP100에도 6개 트랙을 진입시켰다. 특히 전작인 미니 5집 '블루 파라다이스(BLUE PARADISE)'의 타이틀곡인 '블루(BLUE)' 또한 역주행해 96위를 기록해 놀라움을 안겼다. 타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)'은 일본 라인뮤직 TOP100과 중국 QQ뮤직 톱 트렌드 송 차트에 안착하며 아시아 주요 음원차트에서도 맹활약을 보였다.타이틀곡 '아이코닉(ICONIK)'의 뮤직비디오 반응 역시 거세다. 해당 뮤직비디오는 공개 하루도 채 되지 않아 현재 600만 뷰를 훌쩍 넘겼다. 이에 힘입어 제로베이스원은 월드와이드 2위, 영국 4위, 독일 4위, 프랑스 7위, 캐나다 7위, 일본 7위, 한국 8위, 칠레 10위, 인도네시아 10위, 러시아 10위 등 각 지역의 유튜브 뮤직비디오 트렌딩 10위권 내 이름을 올리는 쾌거를 이뤘다.이렇듯 국내외 음반 및 음원 차트에서 쌍끌이 흥행의 신호탄을 쏘아 올린 제로베이스원은 'ICONIK'이라는 키워드로 X(구 트위터)의 실시간 트렌드를 장악하는 등 전방위적으로 압도적인 존재감을 자랑하고 있어 앞으로의 활약에 더욱 기대를 모은다.제로베이스원은 타이틀곡 '아이코닉'으로 본격 활동에 돌입, 오는 4일 Mnet '엠카운트다운'에서 첫 컴백 무대를 갖는다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr