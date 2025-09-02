사진제공=에이스팩토리

1989년생 미혼인 배우 박예영이 2년 만에 씨제스 스튜디오를 떠나 에이스팩토리와 전속 계약을 체결했다.2일 에이스팩토리는 배우 박예영과의 전속계약 체결을 알리며 "남다른 캐릭터 소화력으로 매 작품 인상 깊은 연기를 펼쳐온 박예영 배우를 식구로 맞아 기쁘다. 폭넓은 연기 스펙트럼을 가진 배우인 만큼 앞으로 다양한 장르에서 역량을 펼쳐 보일 수 있도록 아낌없이 지원할 것"이라고 전했다.에이스팩토리와 전속계약을 체결한 박예영은 다양한 작품을 통해 안정적인 연기력으로 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증해왔다. 최근 종영한 드라마 ‘미지의 서울’에서는 유미래의 맞선임 김수연 역으로 따뜻한 선배의 모습부터 직장 내 괴롭힘 피해자의 아픔까지 담아낸 연기로 시청자의 마음을 울렸다. 드라마 ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’에서는 워커홀릭 교수 금새벽 역을 맡아 만삭의 몸으로 수술에 들어가는 열정은 물론 후배들에게 아낌없이 조언을 건네는 등 남다른 책임감을 가진 선배의 모습을 몰입감 있게 그려내며 호평받았다.박예영은 차기작으로 tvN 새 드라마 ‘내일도 출근’의 출연을 확정 짓고 다시 한번 새로운 얼굴을 꺼내 보인다. 박예영은 극 중 잘나가는 디자인실 책임 최수진으로 분한다. 자신만의 색으로 생동감 있는 캐릭터를 그려온 박예영이 그려낼 최수진의 모습에 많은 기대가 모인다.한편, 박예영과 전속계약을 체결한 에이스팩토리는 드라마 제작 및 매니지먼트 사업을 포괄하는 종합 엔터테인먼트 사로 배우 이종석, 이준혁, 유재명, 이시영, 염혜란, 윤세아, 장승조, 최대훈 외 다수의 배우가 소속되어 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr