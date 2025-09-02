/ 사진=텐아시아DB

사진제공=TV CHOSUN '내 멋대로-과몰입클럽'

'내 멋대로-과몰입클럽' 김용빈이 과거 샤이니 멤버 후보였다고 고백한다.오는 3일 밤 10시 첫 방송되는 TV CHOSUN 신규 예능 '내 멋대로-과몰입클럽'(이하 '내 멋대로')은 어떤 대상에 몰입하여 살아가는 사람들의 일상을 관찰하는 리얼리티이다. 탁재훈, 채정안, 유노윤호(동방신기), 이특(슈퍼주니어), 미미미누가 과몰입 클럽의 운영진이 되어 프로그램을 이끌어간다.'내 멋대로'의 첫 번째 게스트로 TV CHOSUN '미스터트롯3' 진(眞) 출신의 트롯 왕자 김용빈이 찾아온다. 스튜디오에서 김용빈은 샤이니 멤버가 될 뻔했던 과거 이야기로 SM 대표 아이돌 유노윤호와 이특의 이목을 집중시킨다.그는 "이수만 선생님이 샤이니라는 그룹을 만드는데, 잘 어울릴 것 같다고 해서 간 적이 있다"고 당시의 이야기를 전한다. 유노윤호도 "이목구비가 아이돌상"이라며 이를 인정한다. 이와 함께 김용빈은 아이돌이 될 수 없었던 치명적인 이유도 고백한다고 해 호기심을 더한다.김용빈이 아이돌이 될 수 없었던 이유는 3일 밤 첫 방송되는 '내 멋대로-과몰입클럽'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr