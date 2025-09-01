공유♥정유미, 부부 됐다…단란하게 호프집 운영 중('고백의 역사')

넷플릭스 영화 '고백의 역사'가 공유, 정유미, 정이랑, 임우일의 특별출연 스틸을 공개했다. 특히 공유, 정유미는 '82년생 김지영' 이후 두 번째로 부부 호흡을 맞추며, 극 중 주인공들의 고백 코칭으로 눈길을 끌었다.'고백의 역사'는 1998년, 열아홉 소녀 박세리가 일생일대의 고백을 앞두고 평생의 콤플렉스인 악성 곱슬머리를 펴기 위한 작전을 계획하던 중 전학생 한윤석과 얽히며 벌어지는 청춘 로맨스. '고백의 역사'가 깜짝 등장해 빛나는 존재감으로 모두를 놀라게 한 공유, 정유미, 정이랑, 임우일의 특별출연 스틸을 공개했다.넷플릭스 시리즈 '오징어 게임', '트렁크', 드라마 '도깨비' 등 탄탄한 내공으로 작품마다 강렬한 임팩트를 남긴 공유와 영화 '82년생 김지영', '잠', 넷플릭스 시리즈 '보건교사 안은영' 등 다양한 장르에서 독보적인 캐릭터 소화력을 선보인 정유미가 '고백의 역사'에 특별출연한다. 두 사람은 극 중 대학생이 된 세리(신은수)와 성래(윤상현), 여전히 '솔.방.울'로 불리는 마솔지, 방하영, 정다울이 모이는 호프집의 사장 부부로 등장해 세리에게 고백과 관련한 꿀팁을 전하며 달달한 부부 케미스트리로 시선을 사로잡는다. '82년생 김지영' 이후, 두 번째로 부부 연기 합을 맞춘 공유와 정유미는 사랑꾼 모먼트를 뽐내며 성공률 100% 고백의 명당을 알려주고, 세리의 소개팅이 성공할 수 있게 적극적으로 도와주며 극에 풍성함을 더했다.배우 겸 코미디언으로 다채로운 활동을 이어가는 정이랑은 세리의 학교 매점 아줌마로 활약한다. 그는 학교 인기남 김현(차우민)에게 음료수를 전하려는 세리에게 매점 냉장고 속 '김현' 칸에 빼곡히 찬 음료수들을 보여준다. 정이랑만의 시니컬한 매력으로 완성된 장면은 김현의 폭발적인 인기를 실감하게 함과 동시에, 시청자들의 웃음을 자아냈다. 여기에 더해, 남다른 유머 감각으로 대중을 사로잡은 코미디언 임우일이 장미 미용실의 손님으로 깜짝 등장한다. 그는 부산에서 유일하게 서울 매직 스트레이트를 하는 장미 미용실에서 서울 매직 스트레이트 시술을 받는 손님으로 찰랑이는 머릿결을 자랑하며 세리의 부러움을 한 몸에 받는다. 특유의 유머러스한 눈빛과 제스처로 모두를 깜짝 놀라게 하며, 극의 재미를 한층 더 높여낸다. 적재적소에 등장해 세리의 마음을 뒤흔들며 극에 풍성함을 더한 공유와 정유미, 정이랑, 임우일의 신스틸러 모먼트는 전 세계 시청자들을 작품 속으로 끌어들였다.'고백의 역사'는 넷플릭스에서 스트리밍 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr