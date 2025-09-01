/ 사진제공= tvN

배우 김민하의 ‘태풍상사’ 첫 스틸컷이 공개됐다.tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’(연출 이나정, 극본 장현, 기획 스튜디오드래곤, 제작 이매지너스·스튜디오 PIC·트리스튜디오)는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 ‘강태풍’의 고군분투 성장기를 그린다. 대한민국을 강타한 위기로 인해 세상이 끝난 것만 같았던 암울한 시기에도 자신의 자리를 지키며 삶을 멈추지 않았던 평범한 사람들의 가슴 뜨거운 생존기를 통해 오늘 날 힘든 순간을 지나고 있는 누군가에게 따뜻한 위로와 용기를 선사할 전망이다.김민하는 일제강점기 민초들의 삶을 담은 ‘파친코’에서 이민호와 호흡을 맞춰 섬세하고 깊이 있는 연기로 국제적 주목을 받았던 데 이어, 이번 ‘태풍상사’에서는 IMF 시절을 살아가는 당찬 경리 ‘오미선’으로 분한다. 가족의 생계를 책임지는 전형적인 ‘K-장녀’ 미선은 태풍상사에서 맡은 바 최선을 다하며 커리어우먼의 꿈을 키워가는 인물이다.공개된 스틸 속 계산기를 두드리며 꼼꼼하게 장부를 정리하는 미선은 ‘브레인 경리’다운 집중력을 드러낸다. 영수증 하나, 숫자 하나도 놓치지 않는 ‘인간 엑셀’ 같은 정확함은 그녀의 가장 큰 무기다. 청소와 설거지, 영수증 정리가 주 업무인 현실 속에서도 똘망똘망 빛나는 눈빛에는 더 큰 세상을 향한 야무진 꿈이 오롯이 담겨 있다.매일 아침 ‘오성식의 굿모닝 팝스’로 영어 공부를 하고, 버려진 신문 속 사설과 구인광고까지 꼼꼼히 챙겨 읽으며 자기만의 무기를 키워가는 미선은 현실의 벽 앞에서도 꺾이지 않는 청춘의 의지를 생생하게 보여준다. 특히 강태풍(이준호)을 만나 서로 다른 방식으로 부딪히고 성장해 나가면서, ‘경리 미선’에서 ‘상사맨 미선’으로 거듭나는 그녀의 여정은 1997년 청춘들의 치열하고 뜨거운 기록을 대표할 예정이다.제작진은 “김민하는 그 시대를 온전히 체화한 듯한 디테일과 밀도 높은 연기를 보여주고 있다”며, “1997년 IMF 위기를 버텨낸 평범한 사람들의 이야기에 진정성을 불어넣는 배우”라고 전했다. 이어 “오미선의 청춘 기록이 시청자들에게 공감과 위로, 그리고 묵직한 감동을 전할 것이다. 오는 10월 첫 방송될 ‘태풍상사’에 많은 기대 부탁드린다”고 덧붙였다.tvN 새 토일드라마 ‘태풍상사’는 오는 10월 tvN에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr