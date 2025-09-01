사진제공=KBS 2TV ‘트웰브’

사진제공=KBS 2TV ‘트웰브’

배우 서인국이 드라마 '트웰브'에서 다채로운 매력을 보여줬다. '트웰브'는 첫 회 8.1%를 시작으로 5.9%·4.2%·3.1%까지 하락세를 보이고 있다.지난달 30일, 31일에 방송된 KBS 2TV 드라마 '트웰브' 3화, 4화에서 서인국은 차기 리더를 꿈꾸는 원숭이 천사 원승으로 분해 캐릭터의 개성을 확실히 보여줬다. 3화에서 원승은 마록(성동일 분)에게 비밀 미션을 지시받았다. 태산(마동석 분)과 천사들 모르게 악의 근원지를 찾아내는 것.원승은 태산 모르게 진행하는 일에 걱정을 드러내다가도 마록의 사탕발림에 "힘들지만 모두를 위해 제가 희생해야겠죠? 그게 제가 감당해야 할 몫이니까. 이것이 대장의 길이겠죠?"라고 말해 웃음을 자아냈다.원승은 4화에서도 비밀 미션을 위해 적극적으로 임했다. 그는 산속을 샅샅이 살피다 마침내 탐지기가 반응하는 곳을 찾았고 오귀(박형식 분)와 사민(김찬형 분)을 찾아내는 큰 역할을 해냈다. 극의 말미 원승은 인간 금순(예수정 분)을 지키기 위해 악의 무리들과 싸우다 위기에 봉착한 엔딩으로 긴장감을 고조시켰다.'트웰브'는 매주 토, 일 오후 9시 20분에 KBS 2TV에서 방송되며 방송 직후 디즈니+에서도 만나 볼 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr