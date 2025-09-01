/ 사진 제공 = MBC ‘푹 쉬면 다행이야’

/ 사진 제공 = MBC ‘푹 쉬면 다행이야’

대한민국 16대 명장 안유성이 35년 만에 보조 셰프가 된다. 넷플릭스 '흑백요리사'에 출연한 안유성 명장은 일식집을 운영 중이며, 김대중부터 노무현, 문재인, 윤석열 전 대통령까지 여러 전직 대통령들이 즐겨 먹는 초밥집으로 알려졌다.MBC 예능 프로그램 ‘푹 쉬면 다행이야’(연출 김명진, 김문섭, 신현빈, 이준범 / 작가 권정희 / 이하 ‘푹다행’) 63회에서는 붐, 양세형, 김희재, 파트리샤, 제로베이스원(ZEROBASEONE /이하 제베원) 박건욱이 결성한 '어흥파이브'의 무인도 레스토랑 운영 둘째 날 이야기가 펼쳐진다. 셰프로는 대한민국 16대 명장 안유성이 함께하며, 스튜디오에서는 ‘안CEO’ 안정환, 이은지, 유희관, 장예은이 이들을 지켜볼 예정이다.이날 배 위에서는 보기 드문 장면이 펼쳐진다. 대한민국 16대 명장 안유성 셰프가 무릎을 꿇고 도마를 닦으며 선장님의 보조 셰프 역할에 나선 것. 그는 "보조 셰프 역할은 35년 만에 처음" 이라며, "배 위에서는 선장님이 최고"라고 말해 눈길을 끈다. 특히 그는 선장님의 칼질에 "경이롭다"며 감탄을 아끼지 않고, 완성된 요리를 먹고는 "내가 먹어본 이 음식 중 최고"라며 극찬해 궁금증을 더한다.그러나 무인도 레스토랑에 돌아온 안유성 셰프는 "배 위에서는 선장님이 최고지만, 도마 위에선 내가 최고"라며 "프로와 아마추어의 차이를 보여주겠다"고 돌변한다. 이어 펼쳐진 화려한 부시리 해체쇼와 장인의 손끝에서 완성된 역대급 모둠 초밥은 "역시 안유성"이라는 감탄을 불러 일으킨다고 해 기대감을 치솟게 한다.또한 그는 손님들을 위해 시원한 여름 맞춤형 별미를 만든다. 이를 위해 살얼음이 필요한 상황. 그는 냉동고가 없는 무인도에서 살얼음 만들기라는 파격 도전에 나선다. 과연 그가 살얼음을 만드는 비법은 무엇인지, 또 이를 이용해 어떤 요리를 탄생시킬지 호기심이 증폭된다.1일 월요일 밤 9시 방송되는 MBC '푹 쉬면 다행이야'에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr