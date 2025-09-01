이미지 크게보기 사진 = KBS2 ‘사장님 귀는 당나귀 귀'

'수리남'과 '공공의적2' 실제 모델로 알려진 전직 검사 김희준이 근황을 전해 화제를 모았다.31일 방송된 KBS2 예능 프로그램 ‘사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀') '사당귀' 최초로 변호사 보스가 출연했다.이날 방송에서 김희준은 검사 시절 22년간 마약과 조직범죄 사건을 전담했다고 밝혔다. 이어 "로펌 대표 이사이자 대표 변호사를 맡고 있다"고 소개했다.그는 "140명 변호사, 70명 직원을 이끌고 있다"며 "합병 전 로펌 연 매출이 300억 정도였는데, 합병 후 매출이 늘어나 600억까지 목표로 하고 있다"며 전문성과 경영 능력을 동시에 강조했다. 김희준은 자신이 수사했던 실제 사건이 영화의 모티브가 된 경험을 들려주며 "드러나는 걸 좋아하지 않는다"면서도 후배 변호사들에게 자신의 공을 언급해 웃음을 자아냈다.또한 김희준은 "제가 마약 전문 변호사로 알려진 게 물뽕 사건, '물뽕'이라는 이름도 제가 지었고, '수리남'의 배경이 된 사건도 검사 시절에 담당했다. 프로포폴도 최초로 수사해서 마약으로 지정시켰다"고 말해 놀라움을 자아냈다.영화 '공공의 적2'에서 설경구가 연기한 강철중 역의 실제 모델이기도. 그는 "원래 제 이름에서 '희'를 빼고 김준이라고 하려고 했는데 그렇게 하지 말고 1편과 똑같이 강철중으로 가자고 했다. 제가 드러나길 싫어한다"며 "사람들이 관심을 가지는 사건이다 보니까 영화나 드라마로 많이 만들어지는 것 같다"고 설명했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr