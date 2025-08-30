사진 = 오나라 인스타그램

배우 오나라가 도쿄 거리에서 포착된 사진으로 눈길을 끌었다. 맑은 하늘 아래 환한 미소가 여행 무드를 한껏 살린다.오나라는 인스타그램에 "맑은 하늘이 반겨주는 이곳. 도쿄출장 기록"이라는 멘트를 남기며 사진을 올렸다.공개된 사진에는 일본 현지 시장 거리로 보이는 장소에서 분홍 레이스 칼라 블라우스와 블랙 하이웨이스트 하의를 매치한 오나라의 모습이 담겼다. 어깨 길이의 단정한 헤어를 넘기며 뒤돌아보는 포즈가 산뜻하다. 파란색 간판이 이어진 상가와 분주히 오가는 인파, 맑게 개인 하늘이 배경을 채우며 여행지의 활기를 전한다.또 다른 사진에서는 야외에서 메이크업 리터칭을 받으며 한 손으로 '브이'를 그리는 장면이 포착됐다. 립 컬러를 정돈하는 사이 장난스러운 윙크와 손짓이 더해져 밝은 에너지가 느껴진다. 이를 본 팬들은 "아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "제가 넘 좋아하는 배우님" "드라마 잘 봤어요" 등의 댓글을 남겼다.오나라는 최근 JTBC 드라마 '착한사나이'에서 열연했으며 tvN '첫, 사랑을 위하여'에서도 뛰어난 연기력을 뽐내며 시청자들과 만났다.한편 1974년생으로 올해 51세인 오나라는 1997년 뮤지털 '심청'으로 데뷔했으며, 현재 배우 출신 교수 김도훈과 무려 25년째 열애를 이어오고 있다. 앞서 오나라는 한 인터뷰에서 김도훈에 대해 "서로 특별하게 말하지 않아도 어떤지 다 아는 사이"라면서 "20년이 지나도 너무 좋다는 게 문제"라고 말해 눈길을 끌었다. 이어 "20년이라는 게 싫은데 억지로 만날 수 없는 기간이고 좋으니까 만나는 거 같다"며 "남자친구랑 대화하는 게 제일 재미있고 스케줄 끝나고 빨리 만나고 싶다"고 말하기도 했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr