KBS2 '불후의 명곡'이 아티스트 임영웅의 첫 단독 특집인 '임영웅과 친구들' 편을 방송하는 가운데 임영웅 2집 타이틀곡 '순간을 영원처럼'의 라이브 무대가 30일 '불후의 명곡'을 통해 방송 최초로 공개된다.30일 부터 2주에 걸쳐 방송되는 '임영웅과 친구들' 특집은 전 세대를 아우르는 독보적 아티스트 임영웅의 첫 번째 단독 특집이자 임영웅과 음악 여정을 동행하고 있는 친구들이 함께 만드는 특별한 무대다. 해당 특집의 기획 소식이 전해지자마자 당일 방청 신청이 만 건 이상 접수될 정도로 폭발적인 반응을 얻었을 뿐만 아니라 공개 녹화를 직관한 방청객들의 호평들이 쏟아져 본 방송을 향한 기대가 나날이 커지고 있다.출연자 섭외부터 선곡까지 모든 것을 손수 준비한 임영웅은 이날 자신의 히트곡인 '무지개'로 산뜻하고 경쾌한 오프닝을 꾸미는데 '무지개'를 선곡한 이유에 대해 "데뷔 9주년을 맞이한 감사의 마음을 담아 '무지개'로 행복 에너지를 담아봤다"라고 밝혀 현장의 분위기를 한층 달군다. 이 밖에도 임영웅은 솔로 무대부터 스페셜 듀엣 무대까지 다채로운 공연을 선보이는데, 각 노래를 향한 애정과 선곡 이유를 진솔하게 밝혀 무대를 향한 몰입도를 한껏 끌어올린다.무엇보다 임영웅은 29일 정식 발매된 2집 타이틀곡 '순간을 영원처럼'을 무대 위에서 처음으로 선보인다. 녹화 당시에는 그 어디에서도 공개된 적이 없던 상황. 임영웅은 "이렇게 '불후'에서 제 신곡을 첫 공개하니까 너무 설레기도 하고 떨리기도 한다"라며 신곡 공개 심경을 밝혀 초미의 관심을 모은다. 이어 임영웅은 "그리고 '순간을 영원처럼'은 평범한 삶의 소중함과 일상의 아름다움을 담은 곡"이라고 소개한 뒤 무대를 꾸미고 특유의 호소력 짙은 목소리로 전하는 서정적인 가사와 아름다운 멜로디가 큰 울림을 선사한다는 후문이다. 이와 함께 김준현은 "다음 주에도 임영웅 씨의 또 다른 신곡 무대가 공개된다"라고 귀띔해 현장의 모두를 열광케 했다.이에 임영웅의 2집 신곡 무대들이 처음으로 베일을 벗을 '불후의 명곡-임영웅과 친구들' 특집에 기대감이 수직 상승한다. 앞서 임영웅은 두 번째 정규 앨범 '아임 히어로 2'(IM HERO 2)를 발표하며 지난 28일 전국 CGV 약 50개 극장에서 열린 청음회를 개최했다. 특히 이 청음회에는 무려 5만 명이 몰리기도 했다. 이에 임영웅 소속사 물고기뮤직은 "국내 음원 공개 전 이벤트로는 역대 최대 규모"라고 설명했다.이번에 발매되는 임영웅의 정규 2집 타이틀곡 '순간을 영원처럼'은 인생의 소중함을 노래한 곡으로 서정적인 가사와 울림 있는 메시지가 담겼다. 전날 유튜브를 통해 선공개된 뮤직비디오는 공개 직후 큰 화제를 모았다. 특히 이번 앨범은 환경을 고려해 CD를 동봉하지 않고 사진과 메시지로 구성된 앨범북 형태로 제작됐다. 이에 따라 판매 수량은 음반 판매 집계에는 포함되지 않는다. 임영웅은 오는 10월 인천을 시작으로 2025 전국투어 '아임 히어로'(IM HERO)를 열어 전국 팬들과 만난다.앨범에는 '순간을 영원처럼'을 비롯해 '들꽃이 될게요', '비가 와서', '돌아보지 마세요' 등 총 11곡이 수록됐다. 소속사는 "한층 깊어진 감성과 감정으로 넓어진 음악적 스펙트럼을 보여줄 것"이라며 "다채로운 매력으로 듣는 이들을 사로잡을 예정"이라고 밝혔다.한편 임영웅과 음악 친구들이 함께하며 풍성한 무대와 다채로운 이야기들을 전할 '임영웅과 친구들' 편에는 임영웅으로부터 직접 섭외를 받고 선뜻 특집에 동참한 이적, 린, 로이킴, 조째즈, 노브레인, 전종혁, 최유리가 출격해 기대를 한층 더한다.'불후의 명곡-임영웅과 친구들' 특집은 30일과 9월 6일, 2주에 걸쳐 시청자들을 찾으며 오직 본 방송을 통해서만 확인할 수 있다. 매 회 다시 돌려보고 싶은 레전드 영상을 탄생시키는 '불후의 명곡'은 매주 토요일 오후 6시 5분 KBS 2TV에서 방송된다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr