사진=유튜브 '지편한세상'

'지편한세상' 포레스텔라 고우림이 김연아와 결혼 생활에 대해 이야기했다.29일 유튜브 채널 '지편한세상'은 포레스텔라 편으로 고우림, 강형호, 배두훈, 조민규가 출연했다.이날 지석진은 최근 김연아와 함께 방송한 사실을 밝히며 "우림 씨는 목소리만 들으면 큰 어른 같은데, 95년생 막내다"라고 놀라워했다. 고우림은 "아내에게 지석진이 말이 많더라는 얘기를 들었다"며 근황을 전했다.포레스텔라는 고우림 제대 후 단독 콘서트를 진행 중이다. '전석매진'에 고우림은 "감사하게도 매진이 됐다"면서 "물론 제가 없는 동안 나머지 세 맴버가 열심히 활동을 했지만, 팬분들이 1년 반 동안 완전체를 기다리며 보고 싶으셨던 것 같다"고 말했다.이에 배두훈은 "저희 세 명이 되게 열심히 활동을 했는데, 인기의 척도가 판가름 났다"면서 "우림이 없이는 안 되는구나 생각해 애타게 제대를 기다렸다"고 말했다.강형호는 "저희는 항상 그렇게 말했다. 너는 일 안 해도 되니까 최전방 공격수만 맡으라고 했다"며 공감했고, 조민규는 "근육 빠진 것 같으면 PT샵 다녀오라고 한다"고 밝혀 웃음을 자아냈다.쏟아지는 찬사에 고우림은 "저는 아무것도 아니다. 팬분들이 완전체만의 시너지를 기다렸을 거"라며 겸손한 모습을 보였다.'동굴 보이스'인 고우림은 자신의 목소리에 대해 "어릴 때부터 높음 음은 아니었지만, 변성기 지난 후 낮아졌고, 성악 공부하며 지금의 목소리가 됐다"고 설명했다.포레스텔라 조합에 대해 그는 "형들이랑 나이 차가 많이 난다. '팬텀싱어' 없이는 못 만났을 것"이라고 말했다.고우림은 "저희 장르가 클래식이라 저희를 무겁게 바라보고, 재미없다고 생각하시는 것 같은데, 알고 보면 깨방정"이라며 '여고스텔라' 별명을 입증했다."중학생 시절 댄스가수를 꿈꿨냐"는 지석진의 질문에 고우림은 "아주 잠깐"이라고 해명했다. 콘서트에서 선보이는 댄스에 대해 조민규는 "고우림은 그루브, 배두훈은 교과서, 강형호는 선이 예쁘다. 나는 열심히 외워서 춘다"고 밝혀 웃음을 안겼다.배달 음식 도착과 함께 살뜰하게 멤버를 챙기던 고우림은 "연습실에서도 멤버들한테 요리를 해주고, 집에서도 한다"며 "파스타나 떡국 끓여준다. 그런데 최근에는 전역 후 일을 하니까 오히려 해주는 밥을 먹는다"고 자랑했다. 지석진은 "연아 씨가 본인은 한가한데 신랑이 바쁘다고 하더라"며 미소를 지었다.촬영을 마치며 고우림은 "편안한 분위기라 가진 말주변보다 더 많이 말을 했다. 유튜브 세상에 눈을 떴다"고 소감을 전했다.한편, 고우림은 2022년 5살 연상 김연아와 결혼 후 1년 뒤 육군 군악대에 입대해 지난 5월 만기 전역했다. 그는 지난 23일 포레스텔라 단독 콘서트'THE WAVE in Daegu' 공연 중 중 발목 부상을 입었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr