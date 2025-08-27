유재석 "딸도 보고 싶어 했다"…7년 걸린 '케데헌', 속사정 어땠길래

/ 사진=텐아시아DB

'유 퀴즈 온 더 블럭'에서 매기 강 감독이 '케이팝 데몬 헌터스' 제작 비하인드와 시즌2에 대해 이야기한다. 또한 더빙을 맡은 이병헌도 작업 비하인드를 전한다. MC 유재석은 작품을 향한 팬심을 드러낸다.27일 저녁 8시 45분 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 308회은 글로벌 특집으로 시청자들을 찾아나선다. 대한민국 육상 계주 역사상 첫 금메달의 주역들과 전 세계를 사로잡은 넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스'(이하 '케데헌')의 매기 강 감독(강민지·Maggie Kang) 그리고 마이크로소프트(MS) 공동창업자이자 게이츠 재단 이사장인 빌 게이츠(Bill Gates)가 출연한다.케이팝 아이돌을 소재로 한 '케데헌'은 넷플릭스 역대 최다 시청 애니메이션이라는 신기록은 물론, 43개국 1위, 2억 6000만 뷰를 달성하며 신드롬급 인기를 이어가고 있다. 이날 강 감독은 '케데헌'의 탄생 비화를 비롯해 7년에 걸친 제작 과정과 작품에 담긴 진심 어린 소회를 전한다. 유재석은 "공개 전부터 딸 나은이가 꼭 보고 싶어 했다"며 자신 역시 시청 후 심상치 않은 소재에 무릎을 탁 쳤던 열성 팬임을 인증한다. 조세호는 매기 강 감독 앞에서 직접 화제의 '소다팝' 챌린지를 선보이며 현장 분위기를 달군다.5살에 캐나다로 이민을 떠난 강 감독의 어린 시절 이야기부터 한국 문화에 대한 각별한 애정, '케데헌' 속에 녹아든 전통문화와 한국적 디테일에 얽힌 흥미로운 비하인드도 공개된다. 정체성과 내면의 혼란을 겪는 헌트릭스 루미와 사자 보이즈의 진우, 호랑이 더피 등 매력적인 캐릭터들의 영감의 원천과 유재석도 감탄한 디테일의 숨은 설정, '골든(Golden)'을 부른 작곡가 겸 가수 이재에게 초고음 음역대를 요청하게 된 비화까지 다채로운 이야기들이 이어진다. 또한 많은 관심을 모으고 있는 시즌2에 대한 힌트는 물론, 최근 '유 퀴즈' 녹화를 마친 귀마 역 이병헌이 직접 밝히는 특별한 비하인드까지 공개될 예정이다. "케이팝 영화를 만들며 우리 문화를 보여주고 싶었다"며 제작기를 전하던 중 눈시울을 붉힌 강 감독의 진솔한 이야기를 본 방송에서 모두 확인할 수 있다.대한민국 육상 계주 종목 역사상 첫 세계대회 금메달의 주역들이 '유 퀴즈'를 찾는다. 서민준, 나마디 조엘 진, 이재성, 김정윤 선수는 금메달의 생생한 비하인드를 공개한다. 드라마 '태양의 후예'에 출연했던 조엘 진 선수의 남다른 이력과 대회 5일 전 급히 합류한 김정윤 선수의 극적인 사연도 흥미를 더할 예정. "유재석 한 번 만나야지"라며 선수들을 다독인 하경수 감독의 특별한 동기부여법과 유쾌한 입담 또한 웃음을 자아낸다. 오랜 시간 불모지로 불리던 한국 육상계에서 이들이 결실을 맺을 수 있었던 원동력과 1000분의 1초로 승부가 갈리는 치열한 국가대표 선발전의 뒷이야기 그리고 구토가 나올 만큼 혹독한 국가대표 선수들의 하루 일과도 만나볼 수 있다. 선수들이 꼽은 선수촌 식당의 '최애 메뉴'와 함께 금빛 질주 청년들의 다채로운 이야기를 이날 방송에서 확인해 본다.'유 퀴즈'는 매주 수요일 저녁 8시 45분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr