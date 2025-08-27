사진제공=TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'

사진제공=TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'

사진제공=TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'

사진제공=TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'

'트롯 양대 산맥' 조항조와 진성이 '사랑의 콜센타-세븐스타즈'에 등판한다. 두 사람이 '왕좌'를 걸고 즉석에서 벌이는 치열한 대결에 현장은 술렁였다.28일 방송되는 TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'에서는 '트롯 왕국의 전쟁' 특집이 펼쳐진다. 대한민국 트롯계를 양분하는 두 거목, '트롯 황제' 조항조와 '트롯 제왕' 진성이 각각 가문의 수장을 맡아 '왕좌'를 내건 자존심 대결을 벌인다. 특히 이번 대결은 매 라운드 점수 발표와 동시에 포상과 벌칙이 곧바로 행해져, 현장의 긴장감을 한층 배가시킨다.'조항조家'와 '진성家'가 명예를 건 팀 대결을 펼치는 가운데, 첫 대결부터 강력한 기선 제압 무대가 쏟아진다. 조항조家의 미(美) 천록담은 진성의 '내 여인'을, 진성家의 선(善) 손빈아는 조항조의 '사랑병'을 선곡해 맞불을 놓는다. 상대 팀 수장의 노래로 정면 승부에 나선 트롯맨의 기세가 대결의 열기를 시작부터 뜨겁게 달군다.천록담이 앞선 '미스터트롯3' 경연에서 선보인 진성의 '님의 등불'은 여전히 레전드 무대로 회자된다. 이에 대해 원곡자 진성은 "내 노래를 불러줘서 고맙긴 한데, 공연장에서 내 노래인지 헷갈릴 정도"라며 그 실력을 높이 평가한다. 이번에도 천록담은 조항조가 "유전자 검사해 봐야 하는 것 아니냐"라고 말할 만큼, '진성의 피'가 흐르는 듯한 뛰어난 곡 해석력을 선보인다. 이에 맞서는 손빈아는 조항조 앞에서 어떤 무대를 선보일지 궁금증이 모인다.이런 가운데 조항조와 진성이 예정에 없던 즉석 맞대결을 펼치며 현장을 술렁이게 한다. 조항조는 '발라드 트롯의 교과서'와 같은 무대를, 진성은 '트롯의 정석'과도 같은 무대를 완성한다. 이번 대결에는 두 수장도 예외 없이 벌칙 대상이 되는 만큼 승부에 거는 집중력도 남다르다. 이들 중 누가 벌칙을 수행하게 될지, 호기심이 증폭된다.과연 트롯 왕국의 최상위 포식자는 어느 가문이 차지하게 될까. 손에 땀을 쥐는 대결의 결말은 28일 밤 10시 TV CHOSUN '사랑의 콜센타-세븐스타즈'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr