사진제공=빌리언스

가수 김성규가 뮤지컬계에서도 활약을 이어가고 있다.김성규는 오는 10월 14일 개막하는 뮤지컬 '데스노트'에 엘(L) 역으로 출연을 확정, 약 11개월 만에 뮤지컬 배우로 복귀를 알렸다.김성규는 2012년 '광화문연가'의 지용 역을 맡아 뮤지컬 무대에 정식 데뷔, 탄탄한 보컬과 안정적인 연기력으로 뮤지컬 배우로서 무한한 가능성을 입증했다. 이후 2017년에는 젊은 명우, 2021년에는 월하로 캐스트 체인지에 도전, '광화문연가' 속 다양한 인물을 자신만의 매력으로 그려냈다.2022년 '엑스칼리버'에서는 주인공 아더 역으로 분해 그의 고뇌와 슬픔을 압도적인 연기로 소화해 냈다. 특히 아더가 해맑은 소년에서 묵직한 책임감을 느끼는 왕이 되어가며 겪는 다양한 변화를 입체적으로 그려냈다.2023년에는 '레드북'을 통해 고지식한 신참 변호사이자 신사 중의 신사 브라운으로 변신했다. 안나를 만나면서 점차 성장해가는 브라운의 다양한 감정 변화를 섬세한 연기력으로 풀어내 작품의 몰입감을 끌어올렸다.지난해 '디어 에반 핸슨'에서는 소심한 외톨이 에반 핸슨 역을 맡아 색다른 연기를 보여줬다. 불안장애를 앓는 에반의 마음속 깊이 자리잡은 외로움을 섬세하게 그려낸 김성규는 캐릭터에 완벽하게 흡수된 모습으로 관객들의 마음을 먹먹하게 울리며 깊은 감동과 여운을 선사했다.뮤지컬 '킹키부츠'와도 오랜 인연을 이어왔다. 2020년과 2022년 '킹키부츠' 두 번의 시즌에 출연해 찰리와 혼연일체한 연기로 '인생캐'를 경신하며 '규찰리'로 사랑받은 김성규는 지난해 '킹키부츠' 10주년 공연까지 함께하며 3연속 캐스팅으로 화제를 모았다.이처럼 김성규는 지난 13년간 수많은 작품의 무대에 올라 '명품 보컬리스트'의 탄탄한 가창력과 섬세한 연기력을 뽐내며 '믿고 보는' 뮤지컬 배우로 자리매김했다. 올해 '데스노트'로 또 한번 연기 변신에 도전하며 가요계 대표 '올라운더' 활약을 이어간다.엘(L)과 높은 싱크로율로 가상 캐스팅 명단에 꾸준히 이름이 거론됐기에, 김성규의 '데스노트' 출연 확정 소식에 뮤지컬 팬들의 반응이 더욱 뜨겁다. 작품마다 도전과 진화를 거듭하며 '인생캐'를 경신해 온 그가 새롭게 그려낼 엘(L)의 매력에 기대가 증폭되고 있다.김성규가 출연하는 뮤지컬 '데스노트'는 오는 10월 14일 프리뷰 공연을 시작으로 2026년 5월 10일까지 서울 디큐브 링크아트센터에서 공연되며, 8월 29일 오후 2시 NOL 티켓과 티켓링크를 통해 1차 티켓 예매가 오픈된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr