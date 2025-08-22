이미지 크게보기 사진 = KBS2 '옥탑방의 문제아들'

개그맨 겸 작가 고명환이 교통사고로 죽음 직전까지 갔던 순간과, 그때 남긴 1초 유언을 공개해 시청자들의 눈길을 끌고 있다.지난 21일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 고명환은 "1994년 KBS 공채 개그맨으로 시작해 30년 만에 KBS 예능에 첫 출연한다"며 남다른 감회를 전했다.그는 2005년 드라마 '해신' 촬영 중 매니저가 몰던 차량이 서해안고속도로에서 시속 190km로 달리다 졸음운전을 하면서 정면충돌 사고를 당했다고 고백했다. 당시 고명환은 뇌출혈과 심장 혈전으로 의사에게 '1초 후에도 심장이 터질 수 있다'는 경고까지 들으며 사경을 헤맸다고.고명환은 "눈을 뜨자마자 의사가 '심장이 곧 터질 수 있다. 1초 동안 유언부터 해라'고 했다"며 당시 긴박했던 상황을 떠올렸다. 이어 "그때 내가 한 유언은 단 한마디였다. 엄마에게 미안하다고 사랑한다는 말이었다. 부와 명예는 1도 필요 없더라"고 말해 많은 시청자에게 감동을 안겼다.또한 "죽기 전에 들었던 생각은 '나는 개그맨으로 안 태어났구나'라는 걸 바로 알았다. 내가 34살 진짜 있었는데 진짜 나를 못 꺼내고 죽는 게 가장 억울했다. 죽음의 고비도 이겨낸 고명환은 베스트셀러 작가, 강연계의 BTS로 활약 중이며 식당 CEO로도 연 매출 10억 이상을 달성했다.죽음 직전 1초 유언을 통해 얻은 깨달음, 부와 명예보다 중요한 것은 많은 시청자에게 깊은 울림을 주고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr