사진=SBS

사진=SBS

사진=SBS

장동윤이 변영주 감독을 향한 무한 신뢰를 보였다.9월 5일 SBS 새 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'이 첫 방송 된다. '사마귀: 살인자의 외출'은 잔혹한 연쇄살인마 '사마귀'가 잡힌 지 20여 년이 지나 모방범죄가 발생하고, 이 사건 해결을 위해 한 형사가 평생 증오한 '사마귀'인 엄마와 예상 못한 공조 수사를 펼치며 벌어지는 고밀도 범죄 스릴러다.'사마귀: 살인자의 외출'은 연쇄살인마 엄마와 형사 아들의 공조 수사를 독특한 소재, 이를 그려갈 고현정(정이신 역)X장동윤(차수열 역) 두 배우의 열연, '화차' 변영주 감독과 '서울의 봄' 이영종 작가의 만남 등으로 기대를 모은다. 특히 다양한 작품을 통해 따뜻하고 부드러운 매력, 선이 고운 외모 등으로 사랑받은 장동윤이 강렬한 카리스마의 형사로 파격 변신을 예고해 화제의 중심에 섰다.'연기 변신'은 배우에게 반드시 해내야 할 과제이지만, 동시에 결코 쉽지 않은 도전이다. 그런데도 장동윤이 '사마귀: 살인자의 외출'을 통해 변신을 결심한 원동력 중 가장 큰 것은 변영주 감독을 향한 신뢰였다. 장동윤은 '사마귀: 살인자의 외출' 출연 이유에 대해 "변영주 감독님이 연출하시는 작품이라는 이유가 가장 컸다. 쉽지 않은 작품이었지만, 감독님의 팬으로서 분명한 믿음이 있었다"라고 설명했다.변영주 감독을 향한 신뢰는 촬영 기간 내내 장동윤을 배우로서 더욱 비상하게 했다. 변영주 감독과 함께 작업한 소감을 묻자 장동윤은 "변영주 감독님은 한마디로 배우 최적화 감독이라고 할 수 있다. 배우가 알아듣기 쉽게 디렉션해 주시고, 또 배려해 주시면서 소통을 많이 하시는 편이라 촬영장 분위기가 정말 좋았다. 현장 외 일상에서도 함께 시간을 많이 보내주셨다"라고 표현했다.이어 "특히 힘을 줘야 하는 장면에서는 섬세하고 강렬한 연출력을 보여주셨다. 미장센을 탁월하게 연출하셔서 그간의 작품들도 물론 훌륭하지만 '사마귀: 살인자의 외출'의 미장센을 기대하셔도 좋다"라고 강조했다. 또 "'사마귀: 살인자의 외출'은 감독님의 연출력, 작가님의 촘촘한 스토리, 배우들의 연기가 잘 어우러진 웰메이드 범죄 스릴러 드라마다. 강렬하고 흥미진진하다. 여러 매력을 느낄 수 있을 것"이라며 '사마귀: 살인자의 외출'에 대한 기대와 자신감도 함께 보였다.'사마귀: 살인자의 외출'은 탄탄한 스토리, 배우들의 혼신을 다한 열연, 이 모든 것을 아우르는 감독의 감각적인 연출력까지 삼박자가 딱 맞아떨어지는 드라마가 될 것으로 보인다. 이는 육체적, 정신적으로 고될 수밖에 없는 장르물의 작품임에도 촬영 내내 행복하고 만족했다는 배우들의 인터뷰만 들어도 짐작할 수 있다. '사마귀: 살인자의 외출'을 기다리는 예비 시청자들의 기대감이 치솟을 수밖에 없다.'사마귀: 살인자의 외출'은 9월 5일 금요일 밤 9시 50분 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr