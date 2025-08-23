사진=텐아시아DB

사진제공=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

'2조 거인'이라 불리는 서장훈이 '이웃집 백만장자' 정규 편성으로 돌아온다. 서장훈은 "찰나의 웃음을 표방하는 자극적인 프로그램들과는 다르다"라며 정규 편성에 대한 자신감을 드러냈다.EBS 교양 예능 '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')가 시즌1의 뜨거운 인기와 사랑에 힘입어 정규 편성으로 돌아온다. 서장훈과 새 파트너 장예원이 전하는 따뜻한 웃음과 가슴 벅찬 감동, 그리고 진정한 부(富)의 의미를 되새기며 시청자 각자의 삶을 되돌아보게 만드는 진정한 '힐링 교양 예능'으로 관심을 받고 있다.'이웃집 백만장자'는 정규 편성에 대한 진행자 서장훈의 솔직 담백한 고백과 함께, 장예원과의 '다정 투샷'을 공개했다. 먼저 서장훈은 "정말 기쁘고 보람차다. 우리 EBS에도 진심으로 감사드린다"라며 자신의 이름을 건 첫 프로그램이 정규로 돌아오는 것에 대한 기쁨을 공유했다. 이어서 그는 정규 편성의 원동력으로 두 가지를 꼽았다. "시즌1을 봐주신 시청자분들, 프로그램에 출연해 삶의 진솔한 이야기를 전해준 백만장자분들 덕분"이라며 감사함을 전했다.이번 시즌에는 장예원이 새롭게 합류해 프로그램에 활력을 불어넣는다. 서장훈은 "예원 씨와는 오래 알고 지내 아주 편하고 호흡이 잘 맞는 사이"라며 "정규 편성으로 돌아오면서 이전보다 더 재미있고 유익한 프로그램을 만들 수 있을 것"이라고 자신감을 드러냈다.마지막으로 서장훈은 "요즘은 찰나의 즐거움이나 웃음을 표방하는 자극적인 프로그램이 많지만, '서장훈의 이웃집 백만장자'는 다르다. 출연자들의 삶을 통해 시청자 스스로 자신의 삶을 되돌아볼 수 있는 재미와 유익함을 모두 담았다"라며 "한 번 보면 시청 시간이 결코 아깝지 않을 만큼 큰 도움이 될 것"이라고 강조했다.과연 이번에는 어떤 백만장자들의 숨은 이야기와 부의 비밀이 펼쳐질지, 단순한 웃음 이상의 감동과 깨달음을 예고하는 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'는 올 하반기 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr