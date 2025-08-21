사진=웹 예능 '파자매파티' 캡처

그룹 AOA 출신 초아가 팀 탈퇴 당시를 회상했다.지난 20일 오후 6시 유튜브 채널 '이게진짜최종'을 통해 공개된 '파자매 파티' 13화에 AOA 출신 초아와 크레용팝 출신 소율이 출연했다. 걸그룹 전성기를 이끌었던 두 사람은 오랜만의 예능 나들이에도 여전한 '아이돌 비주얼'과 찐텐션 입담으로 MC 김똘똘과 환상의 '자매 케미'를 선보여 눈길을 모았다.아이돌에서 두 아이의 엄마가 된 소율은 "육아만 하다가 오랜만에 많은 카메라 앞에 서는데 너무 좋다"며 "2년만에 '내돈내산' 메이크업을 했다. 아이브 장원영을 참고했다"고 밝히는 등 간만의 개인 활동에 설렘을 드러냈다. 이어 녹화 막바지에는 "집에 안 가고 싶다. 계속 여기 있고 싶다"며 '파자매 파티' 게스트 사상 최초로 '퇴근 거부'를 선언, 현장을 웃음바다로 만들기도 했다.또한 '크레용팝' 엄마와 'H.O.T.' 아빠 사이에서 태어난 두 자녀들의 남다른 재능에 대해서도 고백했다. 소율은 "첫째 희율이가 '아이돌'을 하고 싶어 한다. 혼자 안무 연습을 해 쇼츠를 찍기도 한다"면서 "'끼가 있구나, 어쩔 수 없구나'라고 느낀다"고 전해 이른바 '아이돌 쌍수저' 2세의 희망찬 가능성을 엿보게 했다. 여기에 문희준과의 비밀 교제와 결혼 비하인드, 그룹과 개인 활동의 수입 차이 등 다양한 이야기를 가감 없이 털어놓으며 솔직·발랄 매력을 제대로 뽐냈다.초아는 AOA 탈퇴 당시의 속내를 허심탄회하게 공개했다. 그는 "번아웃이 와서 (팀을) 탈퇴했다. 그 시기, 소율이 결혼해서 육아를 했을 시간인데 나는 아무것도 안 했다. 누워만 있었다"며 웃픈 자기고백으로 모두를 놀라게 했다. 이어 "아이돌을 오래 꿈꿔서 데뷔했지만, (결과가) 열심히 한다고 되는 것 같지 않았다"며 "가장 힘들 때 블랙핑크, 트와이스가 데뷔했다. 이때 '나는 여기가 고점이다'라고 느꼈다"고 의기의식이 있었음을 솔직히 털어놨다. 그는 '혼자 생각하고 혼자 결정하는 스타일'이라는 말에 "맞다. 아마 멤버들이 나 안 좋아할 것"이라고 해 웃음을 자아냈다. 그러면서도 "내 행복을 위한 결정이었다. 다시 돌아가도 탈퇴했을 것"이라며 활동 공백을 선택함에 있어 진중한 결심이 있었음을 밝혔다.또 초아는 "(본의 아니게) 은퇴설이 돌아 3년 동안 아무것도 안 했다"며 "앨범도 다시 발표하고 싶었고, 은퇴라는 말을 (직접) 한 적은 없었다"고 바로잡았다. 이어 "(앨범도) 잘 준비해서 다시 열심히 활동하고 싶다"고 전하면서, 좋은 음악과 활동으로 증명할 초아의 앞으로의 활약에 기대감을 더했다.'파자매 파티'는 오직 여성 게스트만 참여할 수 있는 홈파티 콘셉트 토크 예능으로, 크리에이터 김똘똘이 MC를 맡아 매 회차 '찐자매' 케미를 이끌어낸다. 방송인 서유리, 낸시랭, 라붐 출신 율희, 유튜버 히밥, 개그우먼 이세영, 크리에이터 권또또, 배우 최여진, 강은비 등 개성 넘치는 여성 게스트들이 출연했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr