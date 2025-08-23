사진=텐아시아DB

사진제공=유선수엔터테인먼트

'미스터트롯3'에서 우승을 차지한 가수 김용빈이 데뷔 첫 관찰 예능 '내 멋대로-과몰입 클럽'에 출연한다.다음 달 3일 방송되는 TV CHOSUN 예능 '내 멋대로-과몰입 클럽'(이하 '과몰입 클럽')은 어떤 대상에 몰입하여 살아가는 사람들의 일상을 관찰하는 리얼리티이다. 누구에게나 하나쯤 있을 법한 과몰입 모먼트를 포착해 일반 관찰 예능에서는 만날 수 없는 재미와 공감을 예고한다.2004년 데뷔한 김용빈은 '과몰입 클럽'을 통해 소탈한 일상생활과 평소 보지 못했던 색다른 매력을 선보일 예정이다. 그의 첫 관찰 예능인 만큼, 어린 시절 신동으로 시작해 베테랑 가수가 되기까지 트롯 외길만 걸어온 김용빈이 일상에서 과몰입하고 있는 것은 무엇일지 이목이 쏠린다.'과몰입 클럽' 제작진은 "최근 김용빈과 첫 촬영을 진행했다"라며 "곁에서 지켜본 일상 속 김용빈은 무대 위와는 또 다른 매력을 가진 사람이었다. 팬들의 사랑 속에서 바쁜 나날을 보내고 있지만, 일상 속 본인이 좋아하는 것에 몰입할 때는 누구보다 집중하며 즐거워하는 모습이었다"고 전했다.'과몰입 클럽'은 다음 달 3일 오후 10시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr