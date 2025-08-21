사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

184cm 109kg이라고 알려진 이장우가 강원도 고성에서 스쿠버다이빙으로 맺은 특별한 인연과 만난다. 푸른 바다 앞에서 이장우와 '듀공 남매' 케미를 보여줄 '누나'의 정체에 관심이 쏠린다.오는 22일 방송되는 MBC '나 혼자 산다'에서는 이장우가 강원도 고성의 푸른 바다로 스쿠버다이빙을 하러 떠난 모습이 공개된다.이장우는 오래된 가방 속에 묵혀 둔 스쿠버다이빙 장비들을 꺼내 확인한다. 그는 2013년부터 5년 동안 매일 스쿠버다이빙을 했다고 밝히며 300회 이상 다이빙을 하고, 경력을 쌓아 강사 자격증까지 보유하고 있다고 해 모두를 놀라게 한다. 수준급 바다 수영 실력부터 요트 자격증까지, 15년 넘게 한결같은 '듀공' 이장우의 바다 사랑이 눈길을 모은다.이장우는 그동안 잊고 지냈던 바다의 여유를 만끽하고자 7년 만에 장비를 챙겨, 스쿠버다이빙 아지트가 있는 강원도 고성으로 향한다. 그곳에서 그는 스쿠버다이빙을 처음 시작하고 자격증도 함께 딴 '누나'를 만나 반갑게 인사를 나눈다.이장우를 맞이하는 누나의 정체는 바로 배우 하재숙. 이장우는 "몇 년을 매일 같이 있었어요. 다들 미쳤다고 할 정도로 좋아했어요"라며 당시 스쿠버다이빙에 푹 빠졌던 추억을 전한다.공개된 사진 속에는 터질 듯한 다이버 슈트를 입고 '곰돌이 핏'을 자랑하는 이장우의 모습이 담겨 웃음을 자아낸다. 오랜만에 바다에서 만난 이장우의 공복을 걱정한 하재숙은 특별한 멀미약을 준비해 무지개 회원들의 웃음을 자아낸다.스쿠버다이빙 준비를 마친 이장우는 선장이 된 하재숙이 운전하는 배에 오른다. 설렘 반, 긴장 반의 마음으로 다이빙 스폿에 도착한 그는 '아기 듀공'이 된 듯 긴장한 모습을 보인다. 7년 만에 다시 바닷속으로 향하는 이장우의 스쿠버다이빙 실력은 어떨지 기대가 모인다.스쿠버다이빙으로 인연을 맺은 '듀공 남매' 이장우와 하재숙의 모습은 오는 22일 밤 11시 10분에 방송되는 '나 혼자 산다'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr