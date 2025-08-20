'42세 미혼' 김희철, 동갑내기 가수와 열애설…결국 입 열었다 "가족 같은 사이" ('라스')

사진=텐아시아DB

슈퍼주니어 김희철(42)이 동갑내기 절친 에픽하이 미쓰라 진과의 황당한 열애설에 대해 입 열었다.20일 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’에는 이세돌, 김희철, 침착맨, 나폴리 맛피아가 출연하는 ‘안침착맨’ 특집이 꾸며진다김희철은 최근 슈퍼주니어 20주년 활동을 언급하며 근황을 전한다. 그는 “20년을 함께해 준 팬들이 있어 여기까지 올 수 있었다”며 진심 어린 소회를 밝힌다. 이어 “컴백 이후 ‘착해졌다’라는 말을 많이 듣는다며 이에 대해 재치 있게 해명한다. 또 5kg을 감량해 ‘비주얼 성수기’를 맞이한 비결까지 공개해 시선을 집중시킨다.특히 그는 개인 방송과 예능 활동의 비하인드를 풀어내며 이수만과의 일화를 소개한다. “슈주 20주년의 은인이라 생각해 와인을 선물했다”며 애정을 드러내 훈훈한 분위기를 자아낸다. 이어 음악 방송에서 세대를 초월한 아이돌 후배들을 만났는데 '음악중심' MC인 하츠투하츠 멤버 에이나의 어머니가 자신과 동갑이라는 놀라운 사실을 전해 폭소를 터뜨렸다.김희철은 ‘아이돌 조상신’다운 레전드 에피소드로 현장을 뜨겁게 달군다. 그는 데뷔 초 배우 이준기를 제치고 ‘예쁜 남자’ 1위에 선정됐던 순간을 회상하며 “그때는 제 얼굴이 다 했다”며 너스레를 떨고, 동방신기 유노윤호가 짝사랑하던 여자 친구와 헤어지게 만든 장본인이라며 과거 민폐를 끼쳤던 사연을 털어놓았다. 이어 절친인 에픽하이 미쓰라와 얽힌 황당한 열애설까지 소환하며 “사실은 형제 같은 사이”라고 해명, 출연진 모두를 배꼽 잡게 만든다.그는 강호동과 함께하며 ‘지상파 예능의 정석’으로 다시 태어난 사연을 털어놓기도 한다. 이어 가수 김정민, 김민종, 김장훈을 완벽하게 소화한 성대모사 3종 퍼레이드로 스튜디오를 초토화하며 ‘예능 치트키’의 저력을 입증한다.또한 과거 시트콤 ‘레인보우 로망스’ 출연 당시 엄현경, 서인영과의 키스신을 앞두고 NG를 연발했던 이유를 공개한다. “사랑의 도련님이라 내가 다가가는 키스신은 약했다”고 진솔하면서도 코믹한 고백으로 현장을 웃음바다로 만든다.데뷔 20년 차에도 여전히 진화하는 예능돌 김희철의 매력은 이날 오후 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr