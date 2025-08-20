사진=큐브엔터테인먼트

'N15' 대표라고 알려진 허제와 2020년 결혼한 아나운서 출신 방송인 최희가 큐브 엔터테인먼트와 한 식구가 됐다.큐브엔터테인먼트는 20일 최희와 전속계약 체결을 소식을 알리며 "안정적인 진행 능력과 다재다능한 매력을 겸비한 최희의 새로운 도전을 함께할 수 있어서 기쁘다. 최희가 앞으로도 다양한 분야에서 활약할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다"고 밝혔다.최희는 지난 2010년 KBS N 스포츠 아나운서로 데뷔해 '야구 여신'으로 대중에게 눈도장을 찍었다. 이후 프리랜서로 전향해 방송, 라디오 등에서 폭넓게 활동하며 입지를 굳혔다. 최근에는 E채널 '맘 편한 카페', KBS Joy '픽미트립 인 발리', '뷰티 라이브' 등의 예능 방송을 통해 시청자와 만났다.최희는 "큐브의 새로운 가족이 되어 정말 기쁘다. 많은 분께 더 다양하고 매력적인 모습을 보여드리겠다"며 "큐브라는 든든한 회사가 생겼으니 더 자주 뵐 수 있기를 기대하며 열심히 하겠다"고 소감을 전했다.큐브엔터테인먼트에는 펜타곤 신원, i-dle (아이들), 라잇썸, NOWZ (나우즈)를 비롯해 배우 권은빈, 문수영, 문승유, 박도하와 방송인 박미선, 이상준, 이은지, 김민정 등이 소속돼 있다. 최근 김새롬에 이어 최희까지 합류하면서 방송인 라인업이 한층 강화됐다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr