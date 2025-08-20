[공식] '117kg' 신기루, 드디어 기쁜 소식 전했다…데뷔 첫 디즈니+ 진출 ('배불리힐스')

텐아시아 DB

신체 프로필 174cm 117kg라고 알려진 코미디언 신기루가 예능 '배불리힐스'에 출연한다.20일 JDB엔터테인먼트는 "신기루가 디즈니+의 '주간오락장: 한 주 동안 열리는 예능 종합 놀이터'의 '배불리힐스'에 출연한다"고 밝혔다. '배불리힐스'는 고칼로리 음식을 섭취해야만 고향별 배불리힐스로 다시 돌아갈 수 있는 외계인 배불리언 6인의 먹생먹사 버라이어티다.신기루는 '배불리힐스'에서 방송인 서장훈, 풍자, 나선욱, 가수 신동, 배우 이규호 등과 함께 호흡을 맞춘다. 과거 SBS 예능 '덩치 서바이벌-먹찌빠'에서 서장훈과 티격태격 케미를 보여준 신기루가 어떤 활약을 펼칠지 기대가 모인다.디즈니+의 '주간오락장: 한 주 동안 열리는 예능 종합 놀이터'는 오는 22일부터 30분 분량의 예능 프로그램을 한 회차씩 공개하는 예능 콘텐츠 시리즈다.'배불리힐스'는 오는 24일 오전 8시에 공개된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr