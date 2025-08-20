/사진 = 제이지스타

가수 송가인이 신곡 발매 일주일을 앞둔 가운데, ‘사랑의 맘보’ 앨범 커버 이미지를 선공개했다.송가인은 20일 공식 SNS 채널을 통해 신곡 ‘사랑의 맘보’ 앨범 커버 이미지를 공개했다.공개된 커버 이미지에는 핑크빛 상자 속 인형 같은 송가인의 모습이 담겼다. 송가인은 러블리하면서도 발랄한 콘셉트는 물론, 땋은 머리와 빈티지 마이크로 고풍스러운 분위기까지 자아내고 있는 모습이다.또한 커버 이미지에 담긴 비비드한 핑크 컬러와 하트, 화살, 구두, 드레스 등은 ‘사랑의 맘보’와 사랑스러운 조화를 이루고 있다. 여기에 그간 송가인이 선보였던 콘셉트와는 달리 러블리한 콘셉트를 강조, 송가인이 어떤 모습으로 돌아올지 기대를 모았다.송가인의 색다른 모습을 확인할 수 있는 ‘사랑의 맘보’는 설운도가 직접 작사 및 작곡해 송가인에게 선물한 곡이다. 맘보 리듬의 특징을 살린 드럼이 한층 더 신나는 분위기를 자아내며, 시원한 브라스 라인과 재미있는 신시사이저 사운드가 특징인 트로트 장르의 곡이다.송가인은 최근 ‘사랑의 맘보’를 통해 데뷔 첫 안무까지 선보인다고 밝혀 팬들의 기대감은 그 어느 때보다 뜨거운 상황이다. 특히 심수봉에 이어 또 한 번 레전드 선배 설운도와 협업하는 만큼, 환상의 신구 조화가 기대된다.송가인 신곡 ‘사랑의 맘보’는 27일 오후 6시 발매.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr