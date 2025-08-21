사진=텐아시아DB

사진=이민정 유튜브 캡처

배우 이민정이 5년간 공백기를 가진 것에 대해 입장을 밝혔다.지난 19일 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '어쩌다 보니 공백기가 5년인 건에 대하여... | MJ의 일방소통'이라는 제목의 영상이 올라왔다.이민정은 "많은 분이 '왜 작품을 안 하냐', '연기 복귀 안 하냐'고 물어보신다"라며 말문을 열었다. 그는 "사실 내가 임신 전, 2022년에 찍었던 게 있고 올해 3월 유튜브 오픈하기 열흘 전에 끝난 드라마도 하나 있다. 지금 편성을 잡고 있는데 첫 번째 드라마는 이슈가 있어서 밀렸다"고 설명했다.의도치 않은 공백기를 가졌다는 이민정은 "내가 찍어 놓은 작품들이 편성이 밀리거나 이슈가 있어서 미뤄진 느낌이 있다. 그래서 여러분들이 보시기에는 작품활동을 오랫동안 안 한 것 같은 느낌이었던 것 같다"고 말했다. 이민정은 "올해나 내년에 작품으로 인사드리게 되지 않을까 싶다"라며 웃어 보였다.유튜브 채널을 오픈하게 된 계기도 밝혔다. 이민정은 "내가 대중에게 너무 멀어진 것 같다고 생각했다. 시작하고 나니까 '되게 오랜만이에요'라는 말을 많이 해주셨다. 많은 분이 그런 생각을 해주셔서 뿌듯하고 좋다"고 말했다.1982년생으로 올해 43세인 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 아들과 딸을 두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr