배우 이민정이 5년간 공백기를 가진 것에 대해 입장을 밝혔다.

지난 19일 이민정의 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '어쩌다 보니 공백기가 5년인 건에 대하여... | MJ의 일방소통'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

이민정은 "많은 분이 '왜 작품을 안 하냐', '연기 복귀 안 하냐'고 물어보신다"라며 말문을 열었다. 그는 "사실 내가 임신 전, 2022년에 찍었던 게 있고 올해 3월 유튜브 오픈하기 열흘 전에 끝난 드라마도 하나 있다. 지금 편성을 잡고 있는데 첫 번째 드라마는 이슈가 있어서 밀렸다"고 설명했다.
의도치 않은 공백기를 가졌다는 이민정은 "내가 찍어 놓은 작품들이 편성이 밀리거나 이슈가 있어서 미뤄진 느낌이 있다. 그래서 여러분들이 보시기에는 작품활동을 오랫동안 안 한 것 같은 느낌이었던 것 같다"고 말했다. 이민정은 "올해나 내년에 작품으로 인사드리게 되지 않을까 싶다"라며 웃어 보였다.

유튜브 채널을 오픈하게 된 계기도 밝혔다. 이민정은 "내가 대중에게 너무 멀어진 것 같다고 생각했다. 시작하고 나니까 '되게 오랜만이에요'라는 말을 많이 해주셨다. 많은 분이 그런 생각을 해주셔서 뿌듯하고 좋다"고 말했다.
1982년생으로 올해 43세인 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 슬하에 아들과 딸을 두고 있다.

