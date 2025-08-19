/ 사진=텐아시아DB

MBC ‘2025 추석특집 아이돌스타 선수권대회’(이하 ‘아육대’)가 전현무, 이창섭, 이은지, 조나단을 MC로 확정했다. 전현무는 고정 프로그램만 14개에 출연 중인 것으로 알려졌다.올해로 15주년을 맞은 ‘아육대’는 역대 최대 규모인 총 61팀, 373명의 아이돌이 출전해 한층 치열하고 다채로운 경기를 선보일 예정이다. 여기에 신설 종목 ‘권총사격’을 포함한 육상, 씨름, 권총사격, 승부차기, 댄스스포츠까지 총 5개 종목을 공개해 올 추석 연휴 안방극장에 뜨거운 재미를 예고한다.‘아육대’의 상징이자 2013년부터 변함없이 진행을 맡아온 전현무는 명실상부한 ‘아육대 터줏대감’으로, 경기 흐름을 능숙하게 읽는 노련한 진행과 재치 있는 멘트로 현장을 이끌 예정이다. 아이돌 그룹 BTOB(비투비) 멤버이자 예능에서 꾸준한 활약을 보여준 이창섭은 ‘아육대’ 첫 메인 MC 도전에 나서 현장에 활력을 불어넣을 전망이다.이은지는 다수의 프로그램에서 안정적인 진행과 순발력을 입증한 ‘믿고 보는 MC’로, 시원한 리액션과 위트 있는 멘트로 경기장을 웃음과 활기로 채울 것으로 기대된다. 조나단은 ‘MZ세대’ 대표답게 밝은 에너지와 기발한 한마디로 분위기를 끌어올리며 현장을 더욱 생동감 있게 만들 것으로 보인다.올해 ‘아육대’는 종목별로 각기 다른 매력을 선사한다. 육상에서는 짜릿한 스피드 경쟁과 예측 불허의 역전 드라마가 펼쳐질 전망이며, 씨름은 힘과 기술이 맞붙는 전통 스포츠의 묘미를, 권총사격에서는 숨 막히는 집중력을 보여줄 새로운 ‘사격돌’ 탄생이 주목된다. 승부차기는 단 한 번의 슈팅과 세이브로 승부가 갈리는 긴장감을 선사할 것으로 예상되며, 댄스스포츠는 음악과 스포츠가 결합된 화려한 퍼포먼스를 선보일 예정이다.MBC ‘2025 추석특집 아육대’는 올 10월 추석 연휴 중 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr