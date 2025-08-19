27기 영철, 아무것도 한 게 없는데 뜬금 결혼 얘기…당황한 정숙('나는솔로')

사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO(나는 솔로)' 27기 영철이 정숙을 향한 핑크빛 폭주를 시작한다.20일 밤 10시 30분 방송하는 SBS Plus와 ENA의 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 '1:1 데이트' 한 번에 결혼까지 언급하며 행복한 상상에 빠지는 27기 영철의 모습이 공개된다.앞서 정숙은 "(슈퍼 데이트권) 나한테 써줘~"라고 적극 어필한 영철에게 자신이 가진 '슈퍼 데이트권' 두 장 중 한 장을 쓰겠다고 말한 상황. 이날 영철은 '슈퍼 데이트'에 돌입하자, "정숙님이 1등 해서 (데이트권을) 써주셔서 감사합니다"라며 잔뜩 설레어 한다. 직후 그는 업무 전화가 걸려오지만 '노룩패스'한 채 "몰라! 이게 더 중요해~"라고 외친다.오직 정숙에게만 집중하겠다는 영철의 의지 속, 두 사람은 정읍에 위치한 '쌍화차 거리'에서 전통차를 즐긴다. 이때 영철은 "5월 3일부터 6일까지 연휴라 쉬거든. 그때 밖에서 놀자~"라고 '나는 SOLO' 촬영 종료 후에 정숙과 만날 일정을 찜해놓는다. 그러면서 그는 '포항녀' 정숙에게 "결혼식을 하면 포항에서 하겠네, 그렇지?"라고 그윽한 눈빛으로 '결혼'을 언급한다. 정숙은 갑자기 들어온 결혼 질문에 '동공지진'을 일으킨다. 하지만 영철은 다시 "경상도 문화가 있으니까"라며, 신부 측 지역에서 결혼식을 올리는 경상도 문화를 언급한다.정숙은 "벌써 결혼 얘기까지? 아직 최종 선택도 안 했는데?"라며 당황스러워한다. 영철은 "그 뭐냐, '피그말리온'이란 말이 있잖아"라고 긍정적인 기대가 현실에 영향을 미쳐 실제 좋은 결과로 나타나는 심리학 용어 '피그말리온' 효과를 내세운다. 영철의 '폭주기관차'급 행보에 MC 데프콘은 고개를 절레절레 흔들면서 "피그말리온이 아니라 이건 피말리온!"이라고 일침한다. 3MC 데프콘-이이경-송해나마저 놀라게 한 영철의 로맨스 행보가 정숙에게 어필됐을지에 관심이 쏠린다.영철-정숙의 '슈퍼 데이트' 현장은 20일 밤 10시 30분 SBS Plus와 ENA에서 방송하는 '나는 SOLO'에서 확인할 수 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr