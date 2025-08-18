사진=제이지스타 SNS

가수 송가인이 세 콘셉트 포토를 공개했다.송가인은 18일 자신의 인스타그램 스토리에 "'사랑의 맘보' 콘셉트 포토 3공개"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 공유했다.공유된 사진 속에는 송가인이 오렌지 빛 원피스에 머리를 동그랗게 묶어 올린 모습. 특히 38세에 소녀 같은 콘셉트를 찰떡 소화해 눈길을 끌었다.송가인은 오는 27일 오후 6시 '사랑의 맘보'를 발매한다. '사랑의 맘보'는 설운도가 직접 작사·작곡해 송가인에게 선물한 곡으로, 맘보 리듬의 드럼에 시원한 브라스 라인과 신시사이저 사운드를 더해 흥을 극대화한 트로트 장르다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr