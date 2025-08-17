사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 윤시윤 엄마가 동안 비주얼로 놀라게 했다.17일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 윤시윤이 엄마와 함께 몽골로 떠나 속 이야기를 털어놨다.이날 윤시윤 엄마의 등장에 출연자들이 깜짝 놀랐다. 긴 생머리의 윤시윤 엄마는 언뜻 아들의 연인으로 착각할 만큼 아름다운 비주얼로 감탄을 자아냈다. 모벤져스는 "진짜 엄마가 맞냐"고 물어 웃음을 선사하기도 했다.몽골 여행을 떠나기 전 윤시윤 엄마는 "너랑 같은 방 쓰는 건 싫다. 잠잘 때는 자유롭게 자고 싶다"고 당부했다.윤시윤은 "엄마가 왜 우리 집을 불편해하냐고 묻더라. 장가를 못 가게 생겼다"고 토로했지만, 엄마는 "네 집 올 때마다 장가가기 힘들다고 느낀다. 깔끔한 것도 좋지만 넌 너무 피곤하게 산다"고 지적했다. 그는 "그거 다 엄마한테 배운 거"라고 말했지만, 엄마는 "너처럼 결벽증은 아니"라고 반박해 폭소케 했다.윤시윤 모자(母子)는 몽골에서 팔짱을 끼고 걸으며 연인 같은 뒷모습으로 눈길을 끌었다. 엄마의 "몽골 와서 살고 싶다"는 말에 윤시윤은 "몽골 집 하나 해줘?"라고 너스레를 떨기도 했다.식사 중 모자는 진솔한 이야기를 털어놨다. 윤시윤이 "식당 일은 어떠냐"며 근황을 걱정하자, 엄마는 "돈도 벌고 내 건강을 위해 너무 좋다"고 이야기했다."용돈 필요하냐"고 묻기도 했다는 엄마를 보며 윤시윤은 "건강하게 사회생활 하는 거 좋지만, 엄마가 어릴 때부터 일만 했으니까. 나 때문에 성인이 되자마자 일을 해야만 했으니까"라며 안타까운 마음을 내비쳤다.윤시윤 엄마는 스무 살 어린 나이에 아들을 출산하며 엄마가 됐다. 남들 대학교 갈 때 일해야 했던 엄마는 "그때 당시에는 한 아이의 엄마니까 어른이라고 생각했는데, 지금 돌아보면 나도 아기였던 것 같다"고 회상했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr