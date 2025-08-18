'이혜원♥' 안정환, 결국 항의 쏟아졌다…"불러서 개고생 시켜" ('푹다행')

/ 사진=텐아시아DB

이대호가 안정환에게 불만을 터뜨린다.18일 방송되는 MBC 예능 ‘푹 쉬면 다행이야’(이하 ‘푹다행’) 61회에서는 '안CEO' 안정환과 운동부 이대호, 이대형, 이대은, 김남일의 무인도 레스토랑 운영기가 그려진다. 스튜디오에서는 붐, 셰프 정호영, 코요태 신지, 골든차일드 이장준이 이들을 지켜볼 예정이다.이날 40도에 육박하는 무더운 날씨에 무인도를 찾은 운동부 이대호, 이대형, 이대은은 도착과 동시에 불만을 표출한다. 이대호는 “꼭 운동부는 폭염 때 불러서 개고생 시킨다”며 안정환이 부려먹기만 한다고 강하게 항의한다.이에 더해 안정환은 ‘운동부 맞춤’ 초대형 스케일의 작업을 준비해 이들을 당황하게 한다. 무게만 약 1톤에 달하는 작업물을 앞에 둔 이대호는 “내가 125kg인데”라며 난색을 표한다. 안정환은 “운동부가 해야지, 다른 사람은 못 한다”며 운동부를 다독인다.이어 금어기가 해제된 문어를 잡기 위해 ‘쓰리대’ 형제 이대호·이대형·이대은과 김남일이 해루질에 나선다. 잠수 끝에 문어를 발견한 이대형은 모두의 기대를 모았으나, 건져 올린 것은 온전한 문어가 아닌 다리뿐이었다. 이어서 또다시 다리만 나오는 상황에 현장은 웃음과 허탈함이 뒤섞인다.이대형은 문어 다리를 모두 획득해 문어 완전체를 만들 수 있을지, 승부욕이 넘치는 운동부의 해루질은 어떤 결과를 낳을지는 이날 오후 9시 방송되는 ‘푹 쉬면 다행이야’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr