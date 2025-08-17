[종합] 정인선 고백 거절하더니…정일우, 고원희에 프로포즈 받았다 ('화려한날들')

사진제공=KBS

정일우가 정인선의 고백을 거절하며 절친 윤현민과도 관계가 어색해졌다.지난 16일 방송된 KBS 2 주말드라마 ‘화려한 날들’ 3회에서는 각자의 시련을 마주한 이가(家)네의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 지은오(정인선 분)는 친구 오수정(임영주 분)에게 이지혁(정일우 분)과의 관계가 끝났음을 털어놨다. 이어 수정은 마치 아무 일 없었다는 듯 카페로 들어온 지혁과 은오가 평소처럼 대화를 나누는 모습을 보고 놀라움을 감추지 못했다. 겉으로는 의연한 척했던 은오는 ‘자신과 어울리지 않는다’는 지혁의 말을 마음속에서 지우지 못하며 안쓰러움을 자아냈다.지혁이 은오의 고백을 거절했다는 사실을 알게 된 박성재(윤현민 분)는 분노했다. 반면 지혁은 성재가 은오를 좋아하면서도, 고백할 수 있도록 도와준 이유를 이해하지 못했다. 결국 은오를 둘러싼 두 남자의 대화는 갈등으로 번지며 본격적인 삼각관계의 시작을 예고했다.그 무렵 이상철의 막내딸 이수빈(신수현 분)은 결혼정보회사가 주선한 소개팅에서 무직이라는 이유로 무시당하는 굴욕을 맛봤다. 이가네 둘째 이지완(손상연 분) 역시 여자친구가 다른 남자와 결혼하겠다고 밝혀 큰 충격에 빠졌다.지혁은 위로금을 최사장에게 돌려주러 가는 상철을 붙잡으며 재취업 무산 사실을 알고 있었다고 털어놨다. 이에 상철은 수치심에 언성을 높이고 자리를 떠났다. 결국 최사장의 아들에게 위로금을 되돌려주고 최사장의 쾌유를 빌며 재취업 무산 사건을 마무리했지만, 씁쓸한 현실 속 짠내나는 그의 모습은 안타까움을 더했다.설상가상으로 신입사원이었던 오재진(김진우 분)이 부사장의 외아들이라는 사실이 밝혀지며 흥미를 더했다. ‘낙하산 본부장’이 되어 등장한 그는 지혁의 자존심을 꺾기 위해 자신의 결혼식 축의금 수납을 지시했고, 모멸감을 느낀 지혁은 홧김에 사직서를 던졌다. 상철에 이어 지혁까지 실직자 신세가 되며 이들의 앞날에 드리운 불안감은 더욱 짙어졌다.방송 말미 “내가 뭐가 안 어울려요?”라는 은오의 질문에 지혁은 결국 “나는 너하고 절대 이성 사이가 될 수 없고, 될 생각이 없다는 게 중요하다“고 답해 갈등을 극대화했다. 모든 상황이 뒤엉킨 가운데, 지혁의 퇴사 소식을 들은 정보아(고원희 분)가 그에게 뜻밖의 결혼을 제안하며 충격적인 프러포즈 엔딩을 장식했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr