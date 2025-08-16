사진 제공 = MBC ‘놀면 뭐하니?’

코미디언 허경환이 MBC '놀면 뭐하니?'에서 AI에게도 지워진 존재감으로 웃음을 안긴다.16일 방송되는 '놀면 뭐하니?'에는 유재석, 하하, 주우재, 이이경과 함께 허경환이 출연한다. 이날 멤버들은 AI가 정해주는 일정대로 하루를 보낸다.앞서 '인사모(인기 없는 사람들의 모임)' 후보 면접에서 허경환은 나뭇잎에게도 분량을 빼앗기는 모습으로 웃음을 자아냈다. 이후 다시 출연한 허경환은 "인사모 못 할 것 같다. 팬덤이 조금 생겼다"고 말해 눈길을 끌었다. 이에 하하는 "지금 인사모 하고 싶어서 줄 선 사람 많아"라고 반응해 허경환을 당황하게 했다.방송에서는 허경환이 다시 '인사모'에 들어올 수밖에 없는 상황이 펼쳐진다. AI가 허경환의 존재를 무시하며 지워버린 것. 허경환은 발끈하며 대응에 나선다. 이어 버스에서는 '인사모' 자격 테스트가 이어진다. 한 시민이 "허경"까지만 알고 이름을 완성하지 못하는 장면이 등장해 웃음을 더한다.허경환은 AI의 추천으로 곤란한 상황에 놓이기도 한다. 멤버들이 즐거워한 AI의 선택이 무엇일지 궁금증이 쏠린다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr