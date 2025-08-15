이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'

개그우먼 고은영이 절친 홍현희의 미모 온도차를 폭로해 웃음을 자아냈다.15일 공개된 홍현희 제이쓴 부부의 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에서는 홍현희가 육아맘의 리프레시를 위해 고은영의 스타일링을 변신시켜주는 모습이 그려졌다.공개된 영상에서 홍현희는 청담동의 한 숍 앞에서 등장했다. 그는 "샵뚱 원장님과 아이디어를 냈는데 지친 육아맘들이 주변에 너무 많다"며 "메이크업 받으면서 꾸미면서 누구의 엄마가 아니라 여자로서 꾸미고 맛있는 걸 먹으면 어떨까? 생각했다"고 운을 뗐다.이에 제작진은 영상 자막으로 "누구보다 지쳐 보인다. 언니(홍현희)부터 꾸미세요!"고 센스 있게 전해 웃음을 자아냈다.홍현희와 고은영은 SBS 개그맨 공채 직속 선후배 사이. 고은영은 "언니(홍현희) 집에 가끔 놀러 가면 우거지 죽상이다. 근데 다음날 TV에 나오는 언니를 보는데 너무 예쁜 거다. 같은 사람 맞나? 못 알아봤다"고 얘기해 웃음을 자아냈다.홍현희는 "예전에는 예쁘게 나를 위해 꾸미는 걸 당연하게 생각했는데 육아를 하고 방송에 나가보니까 너무 리프레시가 된다"며 육아 후 달라진 일상과 감정을 공유했다.이번 영상은 단순한 스타일 변신이 아니라 육아맘들의 현실과 일상의 고충을 솔직하게 담은 콘텐츠로 눈길을 끌었다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr