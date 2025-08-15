이미지 크게보기 사진 = JTBC '이혼숙려캠프'

'이혼숙려캠프' 배우 진태현이 의처증 남편의 어린 시절 아픔에 눈물을 쏟았다.14일 방송된 JTBC '이혼숙려캠프'(이하 '이숙캠')에서는 의처증 부부가 심리극 치료를 받는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 남편은 처음 아내 입장을 체험하며 "아내를 너무 힘들게 했다"며 울컥한 듯 눈물을 흘렸다.이어 남편은 자신의 어린 시절을 떠올리며 "아빠가 초등학교 6학년 때 돌아가셨고, 일주일 뒤 엄마가 새 아버지와 집을 나갔다. 누나는 고등학교 졸업하고 또 집을 나갔고, 혼자 곰팡이 있는 김치와 밥을 먹었다"고 털어놨다.남편은 "아빠가 제 생일에 돌아가셔서 제 생일이 그렇게 기쁘지 않다. 아빠 이야기만 나오면 슬프다"고 밝혔다.그는 또 "내 가족을 지키고 싶어서 열심히 살았다. 그런데 아빠에게 딱 한마디만 듣고 싶다. 진짜 열심히 살아왔다고"며 아버지에 대한 그리움을 털어놨다.진태현은 심리극에서 의처증 남편의 아버지 역할을 맡았고, 남편을 뒤에서 안으며 "고생했다. 자랑스럽다"고 말하며 오열했다. 이에 남편은 "아버지 살아계실 때 아내와 딸을 보여주고 싶었는데.. 앞으로 아내와 딸에게 잘하겠다"고 다짐했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr