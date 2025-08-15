사진=손예진 SNS

사진=손예진 SNS

사진=손예진 SNS

배우 손예진이 공휴일에도 자기관리에 열중인 면모를 보였다.손예진은 15일 자신의 인스타그램에 "D-14 🔥🔥🔥"라는 짧은 문구와 함께 두 개의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 손예진이 등 운동에 한창인 모습. 특히 14일 뒤를 위해 공휴일에도 운동을 멈추지 않아 궁금증을 자아냈다.한편 손예진은 2022년 배우 현빈과 결혼해 그해 아들을 출산했다. 손예진은 박찬욱 감독의 신작 영화 '어쩔수가없다'를 차기작으로 선택했다. '어쩔수가없다'는 삶이 만족스러웠던 회사원 유만수가 덜컥 해고된 후 아내와 두 자식을 보호하고 어렵게 장만한 집을 지키기 위해, 재취업을 준비하는 이야기다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr