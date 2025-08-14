사진='나래식' 갈무리

사진='나래식' 갈무리

사진='나래식' 갈무리

방송인 기안84가 개그맨 박나래의 전 연인을 언급했다.13일 유튜브 채널 '나래식'에는 '기안84 은근 좀 나더라 그거(질투) | 썸 왕따&논란 종결, 헤어라인 키스, 여름나래학교, 전현무 전화 연결'이라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 기안84는 "박나래가 사람을 많이 소개해주는데 좋은 분들일 수 있지만 나는 사짜 느낌을 잘 맡는다. 그런 분들이 주변에 너무 많아서 걱정이다"라고 말했다.이어 박나래의 전 남자친구에 대해 "키도 190cm로 크고 모델 같았다. 인물이 괜찮아서 의심을 많이 했다"고 말했다. 기안 84는 "'저 아이는 박나래의 재산을 노리고 온 아이다. 쟤가 왜 박나래를?'이라고 시언 형이랑 계속 이야기했다"고 전했다.그는 "오랫동안 그 친구를 보면서 '내가 너무 넘겨짚어서 생각을 했구나' 싶었다. 내 생각에는 걔를 안 만나면 네가 결혼 안 하겠다는 생각을 했다. 네가 그 친구를 만나서 눈이 너무 높아져 버렸다"고 덧붙였다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr